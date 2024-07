Los juristas Ernesto Blume y Domingo García Belaunde se acreditaron como abogados de Dina Boluarte ante el Tribunal Constitucional en el proceso de hábeas corpus presentado a su favor, con el objetivo de anular los allanamientos a su vivienda y Palacio de Gobierno en marco al caso Rolex.

“Que al amparo del artículo 31 del Código Procesal Constitucional, nos apersonamos a la causa a pedido expreso de la beneficiaria para coadyuvar en su defensa, luego de haber obtenido dos pronunciamientos negativos en las dos instancias anteriores”, señalaron.

Blume Fortini y García Belaunde se reservaron el derecho de una mayor fundamentación de los extremos de la demanda, “con nuevos elementos de convicción que precisamente confirman esta persecución que se ha establecido”.

A través del procurador en materia constitucional, el Ejecutivo presentó una demanda competencial contra el Ministerio Público y Poder Judicial para que la presidenta no sea investigada de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por el caso Rolex.

Cabe señalar que en marzo de este año, la mandataria señaló ante el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima que Marco Riveros no forma parte de su defensa y no lo autorizó en presentar en referido recurso.

“En mi calidad de supuesta ‘beneficiaria’ del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo”, sostuvo Boluarte Zegarra.

TE PUEDE INTERESAR