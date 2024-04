Mal parada. Así quedó la presidenta Dina Boluarte tras ofrecer lo que para ella fue una “explicación” ante la ciudadanía por el origen de los relojes de la marca Rolex con los que fue captada, uno de ellos está valorizado en al menos en $14 mil.

Lejos de aclarar su situación, la mandataria dejó una serie de dudas con una insólita versión que estuvo llena de contradicciones, inexactitudes y vacíos.

Además, su declaración ante los medios de comunicación, que parecía más un libreto, ocurre 22 días después de que estalló el escándalo de las lujosas piezas.

La presidenta Dina Boluarte, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y el gobernador de Cusco, Werner salcedo. Los implicados en la trama del "Caso Rolex".

CONTRADICCIONES

En una conferencia de prensa que duró en menos de 15 minutos, la presidenta Boluarte aseguró que los relojes fueron un préstamo de su amigo, el gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima.

“Quizá en el ánimo de querer representar bien al país, me llevaron a aceptar este préstamo, los cuales ya he devuelto. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlo en bienes y rentas”, afirmó.

Sin embargo, su versión no coincide con lo declarado por su amigo Oscorima Núñez, porque la autoridad regional dijo que no tenía absolutamente nada que ver con el tema.

“Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República”, afirmó.

Sostuvo que “no tenía nada que decir” ante la posibilidad de haberle obsequiado a la presidenta los relojes.

Además, aseguró que se trataría de una coincidencia el que haya comprado un Rolex en la Casa Banchero idéntico al que lucía la presidenta Boluarte en la muñeca.

“La compra la hice para regalársela a una familiar muy querida”, señaló en esa oportunidad.

Por otro lado, Humberto Abanto, abogado de Oscorima negó la posibilidad de un préstamos de relojes.

“Cerrados en esa lógico, puedo decir que no (que haya prestado los relojes), es la versión que yo tengo del señor Oscorima”, respondió el jueves por la noche.

Dina Boluarte aclara que relojes Rolex fueron prestados por Wilfredo Oscorima FOTO: Britanie Arroyo / @photo.gec

La versión de Boluarte sobre un préstamo de los relojes también es inverosímil si se considera que Oscorima compró un Rolex el 31 de mayo de 2023, es decir, día en que la mandataria cumple años e ingresó a la sede de la PCM.

Cinco días después, Boluarte fue captada con el Rolex modelo Date Day Just de oro rosa.

Utilizó la pieza hasta marzo de este año, cuando explotó la denuncia de las lujosas piezas, ¿un préstamos por casi nueves meses?

Además, hay otro aspecto que también debería ser tomado en cuenta.

El 24 de marzo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, fue consultado sobre el polémico caso.

Su respuesta dejaría entrever que la mandataria le dio una versión diferente a los integrantes de su Gabinete Ministerial.

“Nosotros lo que creemos, de acuerdo a lo que la presidenta nos ha dicho, es que ella tiene un sustento para esto basado en sus ahorros. Lo que hay que hacer es esperar a que este proceso llegue”, indicó en canal N.

Al cierre de esta edición, el abogado Humberto Abanto dijo en canal N que “si bien equivocadamente, negó en un momento (el préstamo), lo cierto conforme avanzó la entrevista, el periodista Mario Ghibellini logró que precisara que no negaba que hubiera la posibilidad de un préstamo”.

Wilfredo Oscorima acudió con Humberto Abanto a la Fiscalía de la Nación el 4 de abril. (Foto: GEC)

INCONSISTENCIA

Otra de las contradicciones tienen que ver con el famoso reloj de “antaño” al que se refirió la mandataria en una oportunidad y que fue producto de críticas, pues los Rolex que ella utilizó no fueron vistos en campaña sino a partir de que ocupó el máximo cargo del país.

Al respecto, Boluarte Zegarra explicó que en esa oportunidad se refirió a un reloj que fue denominado por la prensa como el “cuarto Rolex”.

“Este reloj es de mi propiedad, lo compré hace más de dos años en Davos (Suiza)”, dijo mientras mostraba su reloj Jacques Du Manoir.

Su justificación no tendría sustento, pues la utilizó el término “antaño” el 16 de marzo, dos días después de que se conoció la denuncia. Sin embargo, el “cuarto Rolex” recién salió a relucir en los medios el 24 de marzo.

Finalmente, la presidenta calificó de falso el uso de joyas valorizadas en miles de dólares.

“La pulsera que tengo aquí la uso de forma pública y transparente, también un juego de collar y pendientes con perlas cultivadas. Es totalmente falso que valgan $70 mil. Estos pendientes que me he puesto hoy y este collar son de la marca Unique y vean la cajita, totalmente usada que la tengo hace ocho años conmigo”, dijo.

El Consejo Regional de Ayacucho exige celeridad a la Fiscalía de la Nación en la investigación por el caso Rolex que involucra como testigo al gobernador Wilfredo Oscorima. Además, exhortan a que la autoridad a dar facilidades para esclarecer la situación. pic.twitter.com/hdPsoTbpf2 — Sofía López (@SofiaLopezLl) April 5, 2024

Sobre la demora para dar explicaciones a la ciudadanía, señaló que fue por recomendación de su abogado Mateo Castañeda, quien le pidió primero declarar ante las autoridades por las pesquisa.

Las respuestas de la mandataria no solo fueron inconsistentes, sino que también breves.

A pesar de la presencia de prensa nacional e internacional, solo respondió tres preguntas, una postura que podría evidenciar que tiene temor a ser acorralada.

Incluso, la mandataria tuvo una actitud incómoda con la prensa y calificó de tendenciosa a una de las interrogantes. “Fueron tantas preguntas que no sé cuál contestar. Le voy a agradecer que es una pregunta por prensa, no son cinco, por favor”, apuntó.

La presidenta Dina Boluarte esperó 22 días para dar explicaciones sobre el "Caso Rolex".

EN FISCALÍA

Antes de la breve conferencia de prensa, la presidenta Boluarte estuvo cerca de cinco horas en las instalaciones de la Fiscalía de la Nación para responder por la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar información relevante en sus declaraciones juradas, en alusión al uso de relojes Rolex.

La mandataria llegó al promediar las 8:23 de la mañana.

Lo hizo con un gran resguardo policial que se encargó de rodear la sede fiscal.

Según informó la Fiscalía de la Nación, su titular Juan Carlos Villena inició el interrogatorio a las 8:50 a.m.

Mientras tanto, llegaron portátiles a favor y en contra de la mandataria en los exteriores del Ministerio Público.

Finalmente, la presidenta dejó el piso nueve a las 13:56 p.m. en su vehículo oficial que se dirigió de inmediato a Palacio.

De acuerdo con Latina Noticias, la presidenta Boluarte declaró que el gobernador Oscorima le prestó los relojes “debido a que él la veía mal vestida y debía reunirse con autoridades y altos funcionarios”.

En la diligencia fiscal, la mandataria no exhibió los relojes, porque como según se explicó antes, ya los devolvió a la autoridad regional.

Lo que sí exhibió fue su collar de perlas cultivadas y aunque no dio detalles de su precio, sí mencionó que son de la marca Unique.