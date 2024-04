El premier Gustavo Adrianzén ofreció una entrevista a CNN y confesó que nunca ha visto los relojes Rolex ni las costosas pulseras de la presidenta Dina Boluarte.

“Yo siempre que hemos tenido entrevistas he respondido absolutamente todas tus preguntas porque he respondido sobre cosas que sé o sobre cosas que me constan. En este tema en particular, que se habla de los relojes, si son uno, dos, trece o quince, me han preguntado si había visto los relojes y yo les dije que no, que nunca los había visto. Entonces, me hablaron de una pulsera que lo vi en los medios pero no lo he visto, no me consta de su existencia”, afirmó.

Añadió que la mandataria nunca le ha hablado de manera directa sobre sus bienes. “Yo no tengo por qué dudar que así sea, pero nunca me ha dado el detalle si son uno o tres, si existen los relojes”, agregó.

También dijo que nunca en el Perú hubo una crisis política a raíz de cuestionamientos a la posesión de bienes como relojes Rolex.

“Fernando yo me pregunto, disculpa que me tome esta licencia, en tu experiencia, que es basta, no sé si alguna vez has visto una crisis de gobierno provocada por algo como esto. A mí me llama la atención, yo no recuerdo una situación si quiera parecida. Esta y sobremanera me preocupa porque (...) en el exterior se afecta mucho”, precisó.

Sin embargo, el periodista de CNN en Español lo refutó. “Ministro sí lo he visto, ahí mismo en el Perú. A usted le tocó, ¿no se acuerda cuando estaban investigando a la esposa de Ollanta Humala?, ¿se acuerda del escándalo porque sacaron a la procuradora q estaba investigando(la)? Sí se acuerda, a usted le tocó eso”, respondió Fernando Del Rincón.

Adrianzén respondió: “Lo que te quiero decir Fernando es que es muy de la política peruana”.