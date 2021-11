Lejos de lanzar una rama de olivo y agradecer el ajustado voto de confianza que otorgó el Congreso el jueves por la noche, el presidente Pedro Castillo arremetió ayer contra sus opositores y les recordó su derrota en las elecciones de 2021.

En una actividad en San Juan de Lurigancho, otra vez el jefe de Estado no midió sus palabras y lanzó unas críticas excesivas.

“A mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupan aquellos que han sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, dijo a los presentes.

Asimismo, se dio tiempo para sugerirle al Congreso cómo debe actuar con los integrantes de su Gabinete Ministerial.

“Decirles que tenemos un Gabinete al frente del país, tenemos un Gabinete preocupado por el Perú, tenemos un Gabinete que no hay la necesidad todavía de llevarlo al Congreso para que lo censuren. Nuestros ministros están en constante observación de su actitud”, sentenció.

En otro momento, Castillo dijo que “quisiera agradecer y reconocer este trabajo democrático, crítico que se ha dado en el Parlamento. Así son las decisiones, así es la vida política y la democrática en el Perú”.

FRACCIONADOS

No obstante, a lo que Castillo no aludió fue al fraccionamiento que vive el partido que lo llevó al poder, Perú Libre. Los 16 parlamentarios que votaron en contra de la confianza pertenecen al ala cerronista (ver infografía).

Entre ellos destacan Waldemar Cerrón, hermano del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, el polémico expremier Guido Bellido y Guillermo Bermejo, estos dos últimos muy cercanos al exgobernador de Junín.

También aparecen los que ocuparon cargos dirigentes en PL como Alex Flores, Alfredo Pariona y Margot Palacios. Ellos fueron secretario de ideología en el comité regional de Ayacucho 2016-2019, secretario general del partido 2016 y secretaria de Ayacucho 2019-2020, respectivamente.

En el grupo están los que tentaron una curul con PL en las elecciones extraordinarias en 2020: Kelly Portalatino, Jaime Quito, Flavio Cruz y María Agüero.

Por otro lado, están Silvana Robles, enfermera que al jurar al cargo de congresista lo hizo por la memoria de Jaime Cerrón, padre de Vladimir Cerrón; Américo Gonza, quien suscribió el pronunciamiento que cuestionaba la intervención fiscal a la casa de Cerrón, y Wilson Quispe, que afirmó que la premier Vásquez debía ratificar el cambio de Constitución como su prioridad.