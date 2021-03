César Acuña mantiene la confianza en que llegará a la segunda vuelta electoral a pesar de que las encuestas lo ubican en las últimas posiciones. En esta entrevista, señala que hasta tiene el nombre de la persona que podría ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas, una de las carteras más importantes en el Estado. Sostiene, además, que su éxito como empresario lo replicará en su posible gestión para crear, nada menos, que “chamba como cancha”.

¿Usted cree que el presidente Francisco Sagasti sabía que la excanciller Elizabeth Astete se había vacunado contra el COVID-19 en secreto?

Por la forma en que la señora lo ha comunicado, estoy convencido que Sagasti sí lo sabía. La señora le ha pedido autorización y el presidente le ha dado la autorización para que se vacune. No creo que la señora salga a mentir.

¿Si eso es cierto, cuál sería el futuro que podría esperarle a Sagasti?

Más que pensar qué hacer en el futuro con él, debemos recomendarle al presidente no mentir, que no oculte la información porque eso le molesta a la gente. En el tiempo, todo se sabe y nada es oculto.

¿Estaría de acuerdo con interpelar al canciller Allan Wagner sobre ese tema?

El Congreso tiene que cumplir con sus funciones. Todo lo que se haga aclarando las cosas por el bien de la gestión, no sería nada que vaya contra de la función de los congresistas.

Entonces, eso quiere decir que sí...

Mira, nosotros como bancada vamos a apoyar la estabilidad. Hoy más que nunca vamos a respaldar la gestión de Sagasti.

Pero eso no impide que se pueda interpelar al canciller...

Es una función del Congreso y me imagino que las bancadas se pondrán de acuerdo si lo interpelan o no.

En todo caso, ¿cuál será la posición de APP?

Apoyaremos la gobernabilidad. No podemos desestabilizar al país. Además, ya falta poco para el 28 de julio y vendrá un nuevo presidente.

¿Qué piensa de sus rivales en la contienda como el señor Yonhy Lescano, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori?

Buscan votos y aspiran a ganar. Ellos al igual que todos los 18 (candidatos) buscamos todos los días el apoyo de la población.

La señora Fujimori ha dicho que pedirá al próximo presidente del Perú el indulto a su padre Alberto Fujimori. ¿Si gana, usted lo indultaría?

En caso llegue a ser presidente, primero me dedicaré a lo prioritario que es atender a la pandemia; segundo, reactivar la economía nacional; tercero, tengo que dar chamba como cancha para todos los peruanos. Luego de eso evaluaremos, pero no es prioridad. Primero vamos a ver los problemas del Perú.

¿Lo indultaría o no?

Mira, lo escucharemos y habrá un equipo técnico que me asesorará y tomaremos la decisión. Lo evaluaremos.

¿Qué piensa sobre la presencia de venezolanos en el Perú?

Nadie puede negar que tenemos acá muchos hermanos venezolanos, pero nosotros vamos a avalar a extranjeros que vengan al Perú de forma legal. Pero si encontramos a algún venezolano asaltando, al siguiente día se va del Perú. No podemos tenerlos un minuto más.

¿Vio el video del señor Salaverry enfrentándose a un ciudadano venezolano?

Lamento el comportamiento de Daniel. No era la forma de responder a una crítica de un extranjero. Realmente, me quedé sorprendido que un candidato presidencial, en lugar de escuchar, se enfrente de forma matonesca. Eso no está bien, es una mala señal. Un buen gobernante escucha, sino ¿cómo resuelve los problemas?.

¿Considera oportuno el momento para pedir 30 años de prisión para Keiko Fujimori?

Estoy realmente sorprendido. Si bien es cierto es una investigación que viene desde hace años, se entiende como una sospecha porque justo (ocurre) en una época electoral. Pero, mira, son temas judiciales en los que no me quiero involucrar porque ellos están haciendo su trabajo. Es una acusación del fiscal que va a demorar bastante y va a depender de la jueza, pero que tiene que aclararse. Y la señora Fujimori tiene que mostrar las pruebas que digan que no es cierta la acusación del fiscal.

¿Es poco o mucho el pedido fiscal?

Sin ser abogado y leo los números, pedir 30 años es demasiado. Me imagino que el señor fiscal habrá evaluado por qué esa cantidad de años.

¿Cómo ve el caso del señor Vizcarra?

Hemos visto que la Fiscalía no había acelerado su caso. Todos nos preguntábamos eso. Llamó la atención la demora (...). Sin embargo, respetamos la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si los fiscales han solicitado la prisión preventiva es porque deben tener motivos suficientes. Esto demuestra que la corrupción nos ha seguido gobernando y vamos a tener otro expresidente preso por corrupción.

¿Cree que hay cierta parcialización en la Fiscalía para ver casos?

Nadie lo duda por la forma cómo se está actuando. No sé si hubo algún interés en demorar el caso de Vizcarra.

¿Está a favor del acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht?

Lo digo tajantemente. Por si acaso, los de Odebrecht tienen plazo hasta el 28 de julio para que vayan a buscar obras en este país (y luego ya no porque) yo no voy a trabajar con corruptos.

Va en la misma línea que Rafael López Aliaga...

No, yo lo dije primero. Cuando fui gobernador en 2015, nunca estuve de acuerdo con que Odebrecht trabajé en Chavimochic. Nunca. Si analizas el contrato (firmado en 2014), es una vergüenza. Han estafado y saqueado al país.

¿A quién considera un candidato peligroso por su extremismo para que asuma la presidencia? ¿Para usted podría ser Verónika Mendoza o Rafael López Aliaga?

Creo que ninguno de los 18 candidatos somos peligrosos para el país. Tenemos la buena intención de servir, trabajar y de sacar adelante a este país.

¿Tiene al menos alguna impresión sobre estos candidatos?

No. Estoy convencido que los candidatos tenemos buena intención (de gobernar) de acuerdo a nuestra formación y estilo de personalidad. Promuevo la inversión privada porque sé que es el camino para generar puestos de trabajos. Los privados generamos chamba como cancha. Soy un privado y he generado 10 mil puestos de trabajo y como privado pago impuestos de 7 u 8 millones de soles mensuales.

¿Qué piensa usted sobre el matrimonio gay?

Voy a respetar la decisión de las personas (…). En nuestro gobierno, vamos a defender la familia y la vida, pero lo transparente es respetar la decisión de las personas. Pero también defender sus derechos.

¿Las personas también tienen derecho al aborto legal?

No pues. Estoy hablando de defensa de la vida. La Constitución dice claro que debemos estar en defensa de la vida y es lo fundamental que uno tiene.

Entonces no está de acuerdo con el aborto...

Jamás. Tendremos un gobierno que priorice la defensa de la familia y de la vida.

Otro tema: ¿Cree que la destitución de Vizcarra a manos del Parlamento liderado por Manuel Merino de Lama fue un golpe de Estado?

Los congresistas cumplieron con la Constitución y todo lo que sucedió fue constitucional. Los 105 congresistas tomaron la decisión que en ese momento era cumplir legalmente con la Constitución.

¿Entonces no fue un golpe de Estado?

No. Salió información de que el señor Vizcarra había recibido 2 millones de soles de una empresa en Moquegua. Me imagino que cuando establecieron sus votos, dijeron que si ‘mantenemos a un presidente corrupto seremos cómplices’, entonces lo vacaron. Si no lo vacaban a Vizcarra, eran cómplices (de la corrupción). Hoy más que nunca está bien vacado.

¿Si no gana esta vez seguirá en política o intentará otra vez llegar a la Presidencia? Está complicada su posición en las encuestas...

Como candidato ya no continuaré. Pero seguiré apoyando a Alianza Para el Progreso (APP). Sueño y quiero que mi legado sea APP donde los jóvenes hagan política. Trabajaré para que el partido de los jóvenes sea APP.

¿Apoyaría en una posible candidatura a la Presidencia al señor Richard Acuña?

Qué padre no quiere que su hijo que sea presidente del Perú.

¿Mantendría al señor Julio Velarde en el Banco Central de Reserva?

Sí. Seré un presidente que no voy a dejar de tener a gente con experiencia. Tengo que tener la capacidad de convocar a los mejores profesionales (en mi gestión) y que han demostrado éxito en su actividad empresarial o pública.

¿Ha pensado en quién podría asumir el MEF en caso gane los comicios?

Tengo tres nombres pensados que los diré en la segunda vuelta.

¿Podría adelantar alguna pista?

No.

¿Qué piensa de las encuestas que no lo ponen en un lugar preferente sino en una posición complicada?

Todas las semanas vemos diferentes números, pero el verdadero número lo veremos el 11 de abril. Para mí, los ocho primeros que están en las encuestas estamos en un empate técnico. De ellos, pasarán dos y uno seré yo.

¿A qué candidato estaría dispuesto a endosarle sus votos en la segunda vuelta: Keiko o Verónika Mendoza?

No puedo decir nada porque no sé si pasarán a la segunda vuelta.

¿Qué piensa sobre la sentencia en doble instancia del caso de Humberto Acuña que lo encuentra culpable de haber pagado una coima a un policía que lo investigaba?

Tengo fe en que la Corte Suprema enmiende la plena a la primera y segunda instancia de Lambayeque.

¿Usted ha conversado con él?

Es mi hermano y converso con él todos los días.

¿Y qué le ha dicho sobre su caso?

Que nunca cometió una falta. A él por si acaso no lo han sentenciado porque cogió algún dinero del Estado.

¿Cree que este tipo de procesos o sentencias le hacen daño a su partido?

Claro y más bien me da mucho qué pensar que la Fiscalía y el Poder Judicial están politizados. Como no encuentran nada a César Acuña, entonces tienen que estar casi persiguiendo a mis hermanos e hijos, y eso no está bien.

¿Qué piensa del caso vacunagate?

La primera semana de agosto, cuando tomemos el gobierno, el primer caso en investigar será la compra de las vacunas y las vacunaciones en secreto de parte de funcionarios públicos. Realmente estamos llenos de corruptos y sinvergüenzas, y esos tienen que estar en la cárcel.

César Acuña Peralta

Candidato presidencial. Fue congresista de la República en 2001. Se desempeñó como alcalde provincial de Trujillo. También fue presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Fue gobernador regional de La Libertad en el año 2015.

