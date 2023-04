El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, aseguró que su viaje a Madrid no puede ser postergado porque tiene un “compromiso familiar” que esta vez no descuidará. La máxima autoridad de la región brindó una entrevista a Canal N y precisó que confía en un pronóstico en el que se hace referencia a que no habrá lluvias de gran intensidad.

Ante este escenario, Diario Correo, conversó con el gerente general Martín Namay, quien aseguró que tienen un equipo de trabajo comprometido y que responderán a las expectativas del gobernador y de la población.

“Tenemos un gran equipo, por ejemplo, hoy (ayer) a pesar de ser feriado, tenemos desplazados a los gerentes. El gerente de Medio Ambiente está en Chepén, el gerente de Agricultura está en Gran Chimú, acá en Trujillo está el gerente de Producción y el subgerente de Defensa Civil, el subgerente de Caminos con el gerente de Infraestructura están en la vía afectada y que ha restringido el tránsito. También tenemos al subgerente de Transportes en Chao; es decir, nos hemos organizado y se están atendiendo las zonas en las que se han registrado lluvias”, indicó.

El funcionario refirió que este lunes estarán en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, para ver el reinicio de proyectos suspendidos en diciembre último. Asimismo, irán a Otuzco y Julcán.

“La presencia de nuestro gobernador es importante; sin embargo, a raíz de las primeras lluvias que tuvimos ya nosotros nos hemos organizado. Estamos organizados en maquinaria, en recursos humanos y si es que se necesita alquilar maquinaria también”, sostuvo.

Namay y la vicegobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, estarán al frente de la Región hasta el próximo 16 de abril, día previsto por Acuña para retornar a la gestión pública.