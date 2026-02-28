El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se refirió a la posición que adoptará su bancada frente al voto de confianza que deberá solicitar el gabinete encabezado por Denisse Miralles. En esa línea el candidato presidencial, dejó en claro que la decisión no está tomada y que dependerá de lo que el Consejo de Ministros exponga ante el Parlamento.

“El día que vaya al Pleno, la bancada va a escuchar primero las propuestas y en base a ello vamos a evaluar”, señaló Acuña en declaraciones para Canal N.

Plantea condiciones al nuevo gabinete

Acuña precisó que el nuevo gabinete liderado por Miralles deberá cumplir con 3 requisitos importantes para ganarse el respaldo de su bancada. Para el líder de APP, esos tres ejes marcarán la pauta para evaluar la gestión del nuevo equipo en los meses que restan de gobierno.

“Creo que hay 3 puntos fundamentales que tiene que prometer el nuevo gabinete. Primero, el Perú no puede parar. Segundo, el nuevo ministro del Interior tiene 5 meses para dejar las políticas claras y cómo revertir el tema de la inseguridad. Y lo otro, tenemos que pedirle elecciones limpias y transparentes”, indicó el exgobernador de La Libertad.

En ese contexto, Acuña subrayó la importancia de que la transición hacia el próximo gobierno sea ordenada y sólida. Asimismo, expresó su deseo de que quien asuma funciones el 28 de julio encuentre instrumentos de gestión avanzados y no tenga que empezar de cero.

Consultado sobre versiones que lo vinculaban con recomendaciones para integrar el gabinete, Acuña lo negó categóricamente. Acuña explicó que su contacto con Hernando de Soto se limitó a una llamada para felicitarlo cuando su nombre sonaba como posible titular de la PCM, sin que mediara ninguna gestión de su parte para colocar a alguien en un ministerio.