Los candidatos presidenciales César Acuña (Alianza para el Progreso) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) han intensificado la competencia por la Presidencia de la República.

Ambos postulantes, que deberían mostrar idoneidad para colocarse la banda presidencial, han emitido más de una crítica descarnada o un comentario grosero sobre el otro.

Enfrentamiento

El partido celeste, encabezado por López Aliaga, inició sus cuestionamientos hacia APP y Acuña tras acusarlos de votar por José María Balcázar (Perú Libre) como encargado de la Presidencia.

Desde entonces, ambos aspirantes al sillón de Pizarro iniciaron una seguidilla de críticas orales y digitales, uno sobre el otro, con varias réplicas.

Luego que RP anunciara que no otorgaría el voto de confianza al gabinete ministerial de Balcázar, Acuña aseguró que López Aliaga “es un candidato que está buscando inestabilidad”.

“Para mí es un candidato desequilibrado. (…) Quien le hizo el comunicado ya metió las patas, lo hizo quedar mal al pobre Rafael”, aseveró el apepista a los medios de comunicación.

Posteriormente, publicó un video en su red social de TikTok con la siguiente leyenda: “Ese Porky, cree que nos hemos olvidado de sus trenes basura, pero pa wbn HG”. La premisa hacía referencia a un “trend” en la famosa plataforma.

Su contrincante no tardó en responder a través de la misma vía y el mismo formato: “Acuña haciendo de su campaña un show pensando que votarán por él, pero pa wbn HG”.

Las iniciales HG responden a Hugo García, pareja de la influencer Isabella Ladera, quien se ha hecho tendencia en TikTok al ser calificado de tonto a través del “trend” “pa w** Hugo García”.

La señorita está embarazada y García es sindicado de no ser el padre del niño, lo que ha desatado despiadadas burlas, a las que no dudaron en sumarse los candidatos presidenciales.