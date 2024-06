El portal periodístico La Encerrona publicó una fotografía de César Hinostroza en Bélgica, pese a que tiene procesos en su contra por presuntas irregularidades cuando era titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial.

Dicho medio captó al exjuez Supremo, quien se encuentra prófugo de la justicia peruana desde finales del 2018, en Bruselas, realizando gestiones para comprar un departamento, con total normalidad, pese a la orden de captura en su contra y razón por la cual se ofrece por él S/150.000.

De acuerdo con el portal, este miércoles 5 de junio, Hinostroza fue captado por un usuario cuando esperaba un agente inmobiliario para adquirir un nuevo departamento en el piso 13 en el edificio situado en Rue des Floralies 81, Bruselas.

Según testigos que declararon a La Encerrona, el exmagistrado expresó en un fluido francés, que buscaba asentarse en dicho lugar.

“Ayer un encerroner encontró al prófugo César Hinostroza en Bruselas, la capital de Bélgica. De hecho este usuario incluso se le acercó y le preguntó que estaba haciendo ahí, y el exjuez le respondió en un francés fluido que estaba esperando a un agente inmobiliario para que le muestre un departamento en el piso 13. De hecho, hemos corroborado en la dirección, el edificio que está visitando es el 81 de la Rue des Floralies 81″, sostuvo el periodista Marco Sifuentes en su programa.

César Hinostroza. (Foto: La Encerrona)

César Hinostroza reaparece desde la clandestinidad en audiencia para variación de prisión preventiva

El exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza, reapareció en audiencia judicial desde la clandestinidad para dar sus alegatos a fin de conseguir una variación de la medida de prisión preventiva solicitada en su contra por el delito de tráfico de influencias.

Desde la sala presidida por el juez Juan Carlos Checkley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se analizó el pedido de 36 meses de prisión preventiva que se le dictó a Hinostroza por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Durante sus descargos, César Hinostroza indicó que fue destituido el 4 de octubre del 2018 por el Congreso y que se publicó dicha resolución el 6 de octubre de ese mismo año, por lo que consideró que la sanción culminó el 6 de octubre del 2023.

“Desde el año 2023 estoy en condiciones aptas para ejercer mi profesión, yo ya he intervenido en varios actos procesales y audiencias en su despacho, he participado en Sala Penal Permanente en varios expedientes, en audiencias de apelación, o sea, todo sería nulo. Después de ocho meses de trabajar como abogado van a decirme que no puedo defenderme”, manifestó.

