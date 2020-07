Amado Enco, procurador anticorrupción, encargado de hacer seguimiento al proceso de extradición contra el exjuez César Hinostroza en España, estimó que todavía faltarían unos 4 meses hasta que las autoridades del país europeo puedan concretar la entrega física del exmagistrado.

Esto, luego que el Consejo de Ministros de España haya aprobado la solicitud de extradición contra Hinostroza Pariachi por tres de los cuatro delitos que planteó el Perú.

“Si bien esta es una noticia importante en el proceso de extradición, es un paso importante más, hay que recordar que en el caso Hinostroza hay un caso pendiente referido al asilo [...] Hay una denegatoria al asilo en sede administrativa y la defensa apeló y planteó una demanda contenciosa administrativa ante la Audiencia de España”, comentó Enco en declaraciones a RPP.

“Es difícil estimar un plazo, probablemente podamos tener una resolución en el transcurso de 3 o 4 meses en primera instancia, pero como ocurre en cualquier proceso judicial, tendremos que esperar lo que interponga la defensa en caso sea negativa para los intereses del extraditable (César Hinostroza). Podrían interponer una casación para que se defina en segunda instancia”, añadió.

Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, confirmó que recibieron la información de que los ministros de España habían acordado autorizar la extradición de César Hinostroza, proceso que había quedado suspendido durante varios meses por la paralización de actividades políticas y judiciales por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“A pesar de que estamos con ciertas actividades suspendidas por impacto del coronavirus, finalmente desde la parte política, el consejo de ministros (de España) ha dado pase a la procedencia de extradición, no obstante estar pendiente del asilo en un grado de extradición”, comentó a RPP.

Apelación al asilo

El abogado español Arturo Ventura, quien ha estado a cargo de defender la posición peruana durante el proceso de extradición, señaló que la apelación sobre el pedido de asilo que hizo César Hinostroza es un proceso en el que no participan las autoridades peruanas.

“En este proceso no está apersonado el Estado peruano, porque es una demanda de César Hinostroza contra la administración española. No sé en qué etapa se encuentra y no sé si (sus abogados) querrán recurrir la decisión si es que desestiman su demanda [...] Esto lo ve la Audiencia Nacional y probablemente esté avanzado y pendiente de sentencia”, comentó a RPP.

Ventura recordó que la extradición contra César Hinostroza fue aprobada y confirmada por solo tres de los cuatro delitos que había pedido el Perú, y que actualmente hay un recurso de amparo que presentó el exmagistrado ante el Tribunal Constitucional de España que todavía está pendiente de ser admitido.

“De no ser aceptado, las cosas serían rápidas, pero si fuera admitido, también se retrasaría la entrega (de César Hinostroza)”, comentó.

VIDEO RELACIONADO

España: Aprueban extradición de César Hinostroza

España: Aprueban extradición de César Hinostroza