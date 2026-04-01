El debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), continúa este martes 31 de marzo con el desarrollo del bloque temático dedicado a educación, innovación y tecnología.

En esta etapa participan Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado), quienes conforman la cuarta terna y exponen sus principales propuestas orientadas a reforzar el sistema educativo y fomentar el desarrollo tecnológico.

Propuestas de los candidatos

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú):

“Esta noche me encuentro acompañado por la peor lacra de la política nacional. Me refiero a la señora Keiko Fujimori, así mismo al señor ‘Porky’, Acuña no está acá pero también toda la cúpula del pacto mafioso. Hasta aquí han llegado. Los corruptos y los delincuentes tienen en las horas contadas. Nosotros no vamos a negociar con corruptos ni con delincuentes. Depende de nosotros si viene el cambio o no en nuestras manos”.

Mesías Guevara (Partido Morado):

“Compatriotas, a diferencia del pacto mafioso, nosotros no vemos a la educación como un negocio. Por ello, fortaleceremos la educación pública con calidad. Nosotros vamos a revalorar a los docentes a nivel nacional, al docente rural, al docente urbano y, por supuesto, al docente universitario.

Para nosotros constituye una gran un gran reto fortalecer la infraestructura educativa en todos los aspectos, infraestructura digital, infraestructura de los servicios básicos fundamentales, pero también nosotros vamos a plantear el fortalecimiento de la beca 18, pero también impulsaremos la beca 16″.

Réplicas entre los candidatos

Durante su participación en el debate, Charlie Carrasco enfatizó la centralidad de la educación en su propuesta: “Se invertirá el 6% del PBI en la educación peruana, por supuesto gradual. Va retornar a la currícula educativa, pero antes la currícula actual se rompe en pedazos y se bota a la basura. En en la nueva currícula el 75% del mundo académico será práctico y el 25% teórico”.

Tras ello, Mesías Guevara propone establecer la educación financiera: “La vamos a fortalecer, porque ya lo hice cuando fui gobernador regional de Cajamarca y lo vamos a hacer por una sencilla razón, para que aquellos que se dicen que son grandes gerentes no endeuden con una tasa de interés alta, como ha ocurrido acá con el señor López Aliaga, que ha dejado endeudada a Lima por más de 4000 millones. Eso lo cual tiene que pagar. Él tiene que pagar. No tiene que pagar Lima”.

Carrasco subrayó la importancia de fortalecer la cultura como eje del desarrollo nacional. En esa línea, propuso que el quechua y otras lenguas originarias sean de enseñanza obligatoria, con el fin de revalorar la identidad y diversidad del país.

“La educación será en su totalidad. En este caso estamos hablando de matrícula, transporte, uniforme, zapatos, alimentación, libro e internet. Se implementará por primera vez en la historia, la educación superior obligatoria”, sostuvo.

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Eje del bloque: Educación, innovación y tecnología

En este segmento, los candidatos exponen iniciativas dirigidas a mejorar la calidad educativa, fortalecer la formación docente y ampliar el acceso a servicios tecnológicos en todo el país. La discusión se centra en políticas públicas que permitan reducir las brechas entre zonas urbanas y rurales, así como en la incorporación de innovación en los procesos de enseñanza.

El tema resulta clave en el contexto actual, donde la educación enfrenta desafíos estructurales relacionados con infraestructura, conectividad y aprendizaje. En ese sentido, el impulso de la tecnología y la innovación se presenta como un componente fundamental para garantizar oportunidades equitativas y preparar a la población frente a las exigencias del entorno digital.

¿Quién debate contra quién?

Los candidatos son organizados en ternas que debaten entre sí de acuerdo con los bloques temáticos establecidos por el JNE.

Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

Grupo Candidatos Grupo 1 Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga Grupo 2 Roberto Sánchez, Roberto Chiabra, Francisco Diez-Canseco Grupo 3 Paul Jaimes, Herbert Caller, Mario Vizcarra Grupo 4 Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco, Mesías Guevara

Bloque: Educación, Innovación y Tecnología

Grupo Candidatos Grupo 1 Francisco Diez-Canseco, Vladimir Cerrón, Paul Jaimes Grupo 2 Charlie Carrasco, Roberto Chiabra, Mario Vizcarra Grupo 3 Marisol Pérez Tello, Herbert Caller, Rafael López Aliaga Grupo 4 Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori

Próximo debate será el 1 de abril

Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

Rafael Belaunde — Libertad Popular

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

Wolfgang Groso — Integridad Democrática

Rosario Fernández — Un Camino Diferente

Jorge Nieto — Partido del Buen Gobierno

Armando Massé — Partido Democrático Federal

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Antonio Ortiz — Salvemos al Perú

José Williams — Avanza País

La conducción de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, a través de cable en JNE TV y también mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.