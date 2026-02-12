Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el empresario chino Ji Wu Xiaodong contradijo al presidente José Jerí al afirmar que sí habla español, en el marco del denominado caso “Chifagate”.

La declaración respondió a lo dicho por el mandatario el 21 de enero, cuando señaló que uno de los asistentes a una reunión “no hablaba mucho español”. Durante la sesión, Ji Wu Xiaodong sostuvo en castellano fluido que el jefe de Estado estaría equivocado y que podría estar confundiéndolo con otra persona.

El empresario explicó que asistió a una reunión en un chifa de San Borja en calidad de traductor de su amigo Zhihua Yang. Precisó que fue invitado a una comida y que allí se le informó sobre la posible presencia del presidente.

Añadió que Zhihua Yang habla español de manera empírica y que en ocasiones le solicitaba apoyo para traducciones.

Respecto a sus visitas a Palacio de Gobierno, Ji Wu Xiaodong aseguró que el presidente no participó en las reuniones sostenidas con equipos técnicos y que estas estuvieron relacionadas con actividades por el día de la amistad Perú-China.

Esta declaración contradice con lo aclarado por la Embajada China que también desmintió al presidente José Jerí, quien había señalado que se reunió en un chifa de San Borja con el empresario Zhihua Yang para coordinar los preparativos de la celebración del Día de la Amistad Perú-China.

Señaló además que en ese momento no tenía impedimento judicial y evitó pronunciarse sobre el proceso fiscal en curso. Su abogado, Misael Huaripoma, afirmó que su patrocinado no coordinó otros asuntos y que solo actuó como traductor.

La sesión estuvo marcada por un intercambio entre congresistas debido a que la comisión no cuenta con facultades investigadoras.

En paralelo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que el Ejecutivo respetará las decisiones del Legislativo.

Zhihua Yang, también citado, no acudió y argumentó que no está obligado a declarar ante el Congreso, mientras el presidente de la comisión anunció que evaluará solicitar facultades para convocarlo de grado o fuerza.