Tres de los 18 candidatos a la presidencia de la República no registran actividad laboral remunerada en la actualidad.

Se trata de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Marco Arana (Frente Amplio) y Rafael Santos (Perú Patria Segura), de acuerdo a las respectivas hojas de vida que han consignado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) (ver infografía).

En el caso de Mendoza, los trabajos que ha consignado ante el ente electoral son actividades en ONG’s como docente, investigadora o consultora independiente.

MIRA AQUÍ: Sunedu aclara que candidato presidencial Yonhy Lescano registró su bachillerato en 2007

La antropóloga de profesión reportó haber percibido la suma de 60, 598 soles de ingresos en el 2019.

Mendoza fue congresista por el Partido Nacionalista Peruano pero en el 2012 renunció a la agrupación liderada por Ollanta Humala.

Infografía Correo

Entre tanto, Arana ha reportado únicamente el cargo de congresista de la República, el cual ejerció desde el 2016 hasta la disolución del Parlamento por el entonces presidente Martín Vizcarra, el 30 de setiembre de 2019.

El fundador del Frente Amplio reportó haber percibido 278 mil 606 soles de ingresos en 2019.

Por su parte, el candidato Rafael Santos indicó ante el JNE que fue gerente general de la empresa Inversiones Lord & Goldman SAC desde el 2015 hasta el 2020.

Además, reportó que en 2019 percibió el monto de 2 millones 241, 500 soles como ingresos.

Santos fue dos veces alcalde de Pueblo Libre: como parte de la Alianza Unidad Nacional de 2007 al 2010 y, consecutivamente, en representación del Partido Popular Cristiano (PPC) de 2011 al 2014.

El resto de candidatos presidenciales ha reportado que cuenta con trabajos en la actualidad o, en su defecto, están con licencia debido a su actual aspiración de llegar a la primera magistratura del país y evitar algún tipo de conflicto de interés.

DEDICACIÓN POLÍTICA. Adicionalmente, otros candidatos como Keiko Fujimori y Ollanta Humala han señalado ante el ente electoral que trabajan como presidentes de sus partidos, Fuerza Popular y Partido Nacionalista Peruano, respectivamente.

Fujimori Higuchi es presidenta de FP desde el 2013 a la actualidad. Como se recuerda, ella fue congresista de Alianza por el Futuro (2006-2011) y presidió la ONG Oportunidades (2011-2013).

No reporta haber trabajado en el sector privado pese a que es una administradora de empresas egresada de la Universidad de Boston, Estados Unidos, en 1997.

Por su parte, Humala solo reporta como actividad laboral el cargo de jefe de Estado (2011-2016), además de haber ejercido la presidencia del Partido Nacionalista.

Los demás candidatos indicaron al ente electoral que mantienen vínculos laborales en la actividad privada, pública u organizaciones sin fines de lucro.

OPINIÓN. Al respecto, el abogado especializado en derecho electoral, José Tello, consideró que la ciudadanía debe tomar en cuenta si su candidato ha trabajado, ya sea en el sector público o el privado.

En diálogo con Correo, Tello indicó que la política es “una actividad que tiene como fin el servicio a la población y no como algo remunerado”.

“Considero que no es adecuado que un candidato haya ejercido vida partidaria como único trabajo y que sirva como posicionamiento político, pues ello no es impedimento para que no ejerza otra actividad laboral. Tiene que ver también con la autorrealización de la persona”, subrayó el experto.

Además, opinó que en otros países de la región el Estado financia las actividades partidarias administrativas.

“Pero no puedes percibir remuneración por ser presidente de un partido. El mensaje correcto que se le debe dar a la población es que los candidatos no dependen de la política, se pueden mantener fuera de ella y si quieren participar, lo deben hacer para servir a la población”, añadió.

Antecedente

Recientemente, la jueza María Álvarez indicó en su fallo que negó la prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra, que la vida partidaria “es una actividad lícita”.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: Pfizer confirma que su vacuna protege durante al menos 6 meses