El lunes, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) y la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) emitieron un pronunciamiento en el que le piden a la presidenta de la República, Dina Boluarte, exigirle al Congreso el adelanto de elecciones, en caso contrario, que evalúe su renuncia.

Pero, ¿cómo han actuado los gobernadores regionales en medio de las protestas? Al menos cinco de ellos pueden ser considerados “promotores” del desgobierno.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, las autoridades representantes de las regiones que han sido foco de violentos enfrentamientos, han utilizado sus primeros días de gestión para desairar, cuestionar y solicitar la dimisión de Boluarte Zegarra de su cargo desde el primer momento en que asumió.

A Richard Hancco, gobernador regional de Puno, le tomó nada más que dos días de su mandato para decir que no respaldará la gestión de Boluarte por considerarlo un “gobierno deslegitimado”.

“No busques paz cuando tú misma provocas a las personas, no soy violentista soy objetivo, porque pienso que el líder busca la reconciliación y no la confrontación entre limeños y provincianos; yo no voy a pagar los platos rotos de Dina Boluarte, no puedo ser una especie de salvavidas de este gobierno”, dijo.

En esa oportunidad también aprovechó para asegurar que la salida a la crisis política era la renuncia de Boluarte, mensaje que ha repetido en más de una oportunidad.

Además, reclamó que la jefa de Estado lo haya cuestionado por no querer sentarse a dialogar.

“Yo no tengo ningún problema personal con la señora Dina Boluarte, pero parece que eso quiere. En esta lucha no he participado, esto ha comenzado una vez que han vacado a Pedro Castillo. Si quiere hacer personal esto, entonces lo haremos personal, pero no le recomiendo tener de enemigo a mí, así de tajante”, afirmó.

Otro de los gobernadores que rechazó al Gobierno de Boluarte es Werner Salcedo, quien se encuentra al frente de la gestión de Cusco.

Cuando aún ni siquiera había tomado el mandato, el 16 de diciembre de 2022, emitió un pronunciamiento en el que rechazaba la invitación de la presidenta Boluarte para el encuentro de gobernadores en Palacio de Gobierno.

“Declinamos la invitación que hace el Despacho Presidencial y, por el contrario, exigimos la renuncia de la señora Dina Boluarte”, se lee en la declaración.

Sobre la gestión de Salcedo hay otro dato que llama más la atención, pues la Fiscalía inició una investigación al Gobierno Regional de Cusco a 12 días de haber entrado en funciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, la gestión es sindicada de la presunta comisión del delito de peculado de uso, por haber albergado a manifestantes en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, hecho que ocurrió en vísperas de un violento enfrentamiento en Cusco.

FACTOR CASTILLO

En la lista de gobernadores que desairaron la invitación de la presidenta Boluarte, para poner en agenda los problemas de las regiones, está Percy Godoy Medina de Apurímac.

La autoridad fue una de las que rechazó la invitación de la mandataria.

Además, en enero se sumó al pedido de otros gobernadores de pedir la salida de Boluarte.

“El clamor y la plataforma de lucha del pueblo debe ser escuchado. Solicitamos la renuncia inmediata a la Presidencia de la República de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, dijo.

Otra de las autoridades que ha mostrado su rechazo con la permanencia de Boluarte en el cargo es Fabián Noriega, gobernador regional de Áncash.

Él criticó la asunción presidencial de Boluarte, porque ella había señalado que renunciaría si es que el exmandatario Pedro Castillo era vacado.

“Cuando un político dice y no cumple es traición”, sostuvo.

Además, cuestionó que las Fuerzas Armadas salgan a respaldar a la Policía para controlar el caos.

Incluso, indicó que las movilizaciones en su región fueron pacíficas y con “madurez”.

Es importante recordar que en Áncash el puente Parco, que comunica Lima con Huaraz, fue bloqueado por manifestantes en enero.

Otro de los gobernadores que hizo referencia al golpista Pedro Castillo, fue Zósimo Cárdenas de Junín.

En diciembre de 2022, apenas electo en el cargo, dijo que Boluarte debía dimitir y dio un disparatado argumento.

“Yo soy de la idea de que la actual presidenta debe renunciar inmediatamente por una razón fundamental: este proceso de vacancia que le han hecho a Pedro Castillo ha sido aparentemente maquinado con las diferentes fuerzas políticas”, precisó.

Por otro lado, a principios de año respaldó la movilización contra Dina Boluarte.

“El pueblo está en su derecho de pronunciarse”, dijo.

Un dato que no puede pasar desapercibido es que los cinco gobernadores mencionados han sido tibios en sus declaraciones para cuestionar los actos vandálicos en sus regiones, algunos, bajo el argumento de que hay infiltrados.

Incluso, Richard Hancco, gobernador de Puno, sostuvo que el premier Alberto Otárola dio declaraciones que “desataron” la indignación de los ciudadanos y por eso, se desencadenaron ciertos hechos.

Es decir, la autoridad utilizó una manera sutil de justificar los actos violentos.

Hay gobernadores regionales que parecen tener un discurso a favor del golpista Pedro Castillo.

NEUTROS

Existe otro grupo de gobernadores que han preferido mantenerse neutrales ante la situación de crisis que atraviesa el país.

Gilia Gutiérrez (Moquegua) dijo creer que la única salida a la crisis es la renuncia de la presidenta Boluarte.

“Aquí va nuestro llamado: Creemos que la salida de la crisis política, dadas las circunstancias y el escenario político que estamos atravesando, es la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte”, afirmó.

Sin embargo, sus declaraciones se dieron luego de que el Congreso rechazara en reiteradas oportunidades el adelanto de elecciones.

Rohel Sánchez (Arequipa) fue uno de los pocos en condenar inmediatamente el golpe de Estado que dio Pedro Castillo, así como asegurar que “debe darse una sucesión presidencial”.

Además de afirmar que “censura la violencia”, se refiere constantemente a la necesidad de diálogar para superar la crisis del Perú.

En Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, criticó duramente al Congreso; Walter Grundel de San Martín se enfoca en conversar con el Ejecutivo sobre los proyectos de su región: Manuel Gambini de Ucayali pide al Ejecutivo y al Legislativo solucionar la crisis de manera rápida y Jorge Hurtado de Ica pidió cesar las protestas.

La situación de los antes mencionados es contraria a la postura que tiene Otsuka Salazar, gobernador regional de Madre de Dios.

El 27 de enero fue grabado en el segundo piso de su casa, desde donde disparó al aire con un arma de fuego luego de que un grupo de vándalos atacara su vivienda.

Cuando es consultado si coincide con sus colegas en que Boluarte debe renunciar, responde: “Hay que ser serio en la vida. Si ha sido un gobernante elegido por el pueblo, es porque el pueblo determina así el destino de su país”.

Además, evita opinar sobre su postura por el adelanto de elecciones generales.