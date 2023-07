La Comisión Investigadora del llamado ‘Club Chino de la Construcción’, que indaga presuntas irregularidades en licitaciones de obras públicas en el Estado durante el gobierno de Pedro Castillo, señala en sus conclusiones que el Congreso de la República puso trabas a la indagación que venían realizando.

De acuerdo al documento al que accedimos, una de sus primeras conclusiones plantea que, por decisión del Pleno, la comisión se vio imposibilitada de investigar las contrataciones efectuadas por las empresas chinas con otros sectores distintos al Ministerio de Transportes, tales como el de Vivienda, Salud, Justicia, incluido el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otros.

Asimismo, indicaron que a dicho grupo legislativo no le fue posible constituirse in situ en las localidades donde vienen ejecutándose las obras por parte de las empresas constructoras chinas, debido a que el Congreso no les dio facilidades en el presupuesto y personal para esas acciones.

“A través del aparato administrativo que dirige la Oficialía Mayor, no otorgó los recursos necesarios para el desplazamiento de los congresistas y profesionales que vienen apoyando a la comisión, lo cual limitó nuestra labor, al no haber podido inspeccionar las obras y conocer su estado real de ejecución, en especial aquellas que a la fecha se hallan paralizadas”, manifestó.

En otra parte de las conclusiones, se indica que, a partir de las audiencias públicas realizadas por la comisión investigadora, han llegado a determinar una supuesta estructura de organización criminal.

“Hemos recibido una gran cantidad de información de posibles personas estafadas a través de la figura de la subcontratación, las mismas que no fueron advertidas por el supervisor ni por el coordinador de las obras ejecutadas por las empresas constructoras chinas, por lo que amerita establecer la creación de un fondo fiduciario, a fin de hacer frente a las obligaciones impagas por parte de estas empresas extranjeras”, se destaca.

