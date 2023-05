La Comisión de Ética del Congreso aprobó los informes de calificación contra las congresistas María Cordero (No agrupada), Rosio Torres (Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (No agrupada), acusadas de un presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho legislativo.

En el caso de Cordero, quien días atrás fue expulsada de la bancada de Fuerza Popular, obligaba a su trabajador a que le entregue hasta el 75% de su sueldo.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez. (…) ¡No! ¡Vamos al cajero! No, es que yo no sé tus pagos. O sea, eso no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo”, se indica en un audio donde se escucha a la parlamentaria obligando a su trabajador a entregar parte de su remuneración.

Sobre la congresista izquierdista Ugarte se conoció que pedía parte del sueldo a su trabajadores para realizar el pago a una empresa periodística a fin de que mejore su imagen con publicaciones a su favor. Los descuentos eran entre 300 y 400 soles cada mes.

Su colega Rosio Torres fue denunciada por obligar a sus trabajadores a entregar un tercio de sus salarios, dinero que era depositado en las cuentas bancarias de su sobrino Juan Pérez Guerra. Según imágenes de Punto Final, la apepista borró el historial de conversaciones de WhatsApp que tuvo con su familiar.

Las citadas legisladoras vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y sus casos se ven en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

