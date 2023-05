La bancada de Fuerza Popular acordó expulsar a la congresista María Cordero Jon Tay, acusada de cobrar cupo a su trabajador y obligarlo a que entregue hasta el 75% de su sueldo. Semanas atrás, el fujimorismo retiró a la legisladora de comisiones especiales y ordinarias, así como la Comisión Permanente y el Consejo Directivo del Parlamento.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez. (…) ¡No! ¡Vamos al cajero! No, es que yo no sé tus pagos. O sea, eso no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Se te dijo. Braden también lo ha dicho. Eso es intocable. No, vamos al banco. Por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco. Ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo Jockey hay un montón de bancos” , se le escucha decir a la fujimorista en un audio difundido en el programa Punto Final.

Por este caso, la Comisión de Ética viene investigado a la parlamentaria, así como el Ministerio Público que ha iniciado una indagación preliminar por el presunto delito de concusión tras presuntamente realizar cobros irregulares a su trabajador. En este caso se ha incluido a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice de la parlamentaria.

Cabe destacar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que dirige Lady Camones (Alianza para el Progreso), viene analizando el caso contra Cordero Jon Tay, que está a la espera de la entrega del informe que viene realizando el ponente del caso.

La fujimorista si bien ha sido expulsada de la bancada de Fuerza Popular, queda pendiente su salida del partido político que dirige Keiko Fujimori. Fuentes de esa organización nos indicaron que en los próximos días se tomará la decisión.