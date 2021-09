La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría iniciar las investigaciones preliminares contra el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), acusado por presuntamente intentar sobornar a un periodista para lograr ser entrevistado.

El 25 de setiembre pasado, el periodista Liubomir Fernández Fernández denunció que el legislador, en un apretón de manos, intentó darle 100 soles con la finalidad de que su colega de bancada Carlos Zevallos ya no sea entrevistado durante su estancia en Puno, sino él.

“Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero. (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador a Flores Ancachi. “Discúlpame, discúlpame”, respondió en reiteradas veces el congresista de Acción Popular.

“No (pretendí sobornarte), no te preocupes. Solamente pedirte que cualquier problema que haya más adelante no solamente llames a Carlos Zeballos, sino llámame a mí. Te dejo mi número y por eso pretendí invitarte un almuerzo”, expresó Jorge Flores.

El acciopopulista será investigado por la presunta vulneración al Código de Ética en agravio del hombre de prensa. La votación fue de trece votos a favor y una abstención.

Otras investigaciones

Por otro lado, se aprobó con 11 votos a favor la denuncia contra Héctor Valer por agredir verbalmente a sus colegas Leslie Olivos Martínez (Fuerza Popular) y Héctor Ventura (Fuerza Popular).

El pasado 8 de setiembre Valer Pinto reclamó a José Ventura Ángel por defender a Olivos Martínez con la frase: “El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda entonces”.

Asimismo, se dio luz verde a las pesquisas preliminares contra Guido Bellido Ugarte (Perú Libre) por una presunta agresión verbal en agravio de Patricia Chirinos (Avanza País).

De acuerdo con la acusación que hizo Chirinos Venegas contra Bellido Ugarte, el hecho ocurrió durante una reunión de la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva, el premier le dijo “solo falta que te violen”. Al respecto, el titular del Consejo de Ministro ha negado a ello y afirmó ponerse a disposición de la Comisión de Ética.

