La Comisión de Ética Parlamentaria evaluará, de oficio, si el congresista “morado” Daniel Olivares incurrió en alguna infracción cuando admitió por YouTube ser un consumidor de marihuana.

“Soy un fumador de marihuana de toda la vida. He fumado con mis padres, mis tíos, desde hace 20 años”, confesó el último sábado en una conversación con Julio Guzmán, líder del Partido Morado.

Daniel Olivares se refirió a investigación en su contra por revelar que fuma marihuana

Al respecto, el presidente de la Comisión de Ética, Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática), comentó a Correo que la evaluación del caso se agendará para la próxima sesión, la que -estimó- se desarrollaría la primera semana de febrero.

Yupanqui agregó que ha decidido agendar de oficio el tema conforme al artículo 8 del Reglamento de dicho grupo de trabajo.

“Olivares habría, y lo digo en condicional, infringido el Código de Ética Parlamentaria, que en su artículo 4 señala el deber de conducta de los congresistas, el respeto a la investidura parlamentaria, lo cual es incompatible con cualquier conducta atentatoria contra el orden público y las buenas costumbres”, precisó.

Agregó que todo congresista debe hacerse responsable de sus actos.

SIN PELOS. A modo de descargo, Olivares comentó en Canal N: “Lo que yo haga en mi vida privada no debería de ser relevante”,

Agregó que Ética no reparó en él hace siete meses (en mayo pasado), cuando confesó por Twitter que era consumidor del cannabis. Advirtió que ahora, en el contexto electoral, de pronto tiene relevancia lo que hace o dice.

“Creo que he mostrado que no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como pienso”, añadió.

En su opinión, el haber reconocido que fuma marihuana no compromete la posición del Partido Morado, que defiende el uso medicinal de la planta y no el recreativo.

“Lo que yo he dicho es una posición mía, personal (...). He respondido a una pregunta que me hizo Julio y la respondí con la verdad”, puntualizó el legislador.