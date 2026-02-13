La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de la bancada de Renovación Popular, será investigada por la Comisión de Ética del Congreso debido a presuntas irregularidades en el manejo del albergue de menores La Casa del Padre. El anuncio fue realizado por Elvis Vergara, presidente de dicha comisión parlamentaria.

La investigación se centra en la difusión pública de imágenes donde aparecerían menores de edad víctimas de abuso sexual que residen en el centro de acogida fundado por la legisladora hace más de una década.

En declaraciones a la prensa, Elvis Vergara explicó que la comisión contempla citar a la congresista pastora para que responda por la exposición pública de las menores albergadas en su centro de acogida.

“Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, más allá del pedido de información que hemos cursado como comisión, una solicitud oficial de dos congresistas y probablemente se sumen algunos más para investigar este caso y eventualmente, si corresponde, sancionar”, comentó el congresista de Acción Popular.

El albergue La Casa del Padre fue creado por Jáuregui, quien además es pastora evangélica. El recinto acoge niñas de entre 10 y 13 años que quedaron embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.

Informe detallado ya fue solicitado

La Comisión de Ética ya cursó un oficio a la legisladora de Renovación Popular solicitándole un informe detallado sobre el funcionamiento del albergue y las circunstancias en las que se habría producido la difusión de imágenes de las menores residentes.

El grupo parlamentario busca determinar si existieron irregularidades en el manejo del centro de acogida y si la exposición pública de las niñas víctimas de abuso sexual constituye una vulneración a sus derechos fundamentales. Según indicó Elvis Vergara, además de los dos legisladores que presentaron la solicitud formal de investigación, otros parlamentarios podrían adherirse al pedido en los próximos días.

Congresistas Flor Pablo, Ruth Luque y Silvana Robles solicitaron a la Comisión de Ética iniciar investigaciones contra Milagros Jáuregui.

La investigación ética podría derivar en una sanción para la congresista si se determina que efectivamente vulneró normas de conducta parlamentaria o derechos de las menores bajo el cuidado de su institución.

La investigación ética se suma a los cuestionamientos que ha enfrentado la legisladora por el manejo de este centro y las condiciones en las que se atiende a las menores víctimas de violencia sexual.