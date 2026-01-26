La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó por unanimidad (11 votos) citar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que declare sobre reuniones no registradas que sostuvo el presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang.

El acuerdo fue adoptado durante una sesión ordinaria del grupo de trabajo parlamentario, que viene investigando presuntas irregularidades vinculadas a la transparencia de las actividades del Ejecutivo.

Convocatoria aún sin fecha definida

Hasta el momento, la Comisión de Fiscalización no ha precisado el día ni la hora en que el titular del Ministerio del Interior deberá acudir al Congreso para brindar sus descargos.

De acuerdo con lo señalado por integrantes de la comisión, la citación busca esclarecer por qué dichos encuentros no figuran en los registros oficiales y si estos se ajustan a las normas de transparencia y rendición de cuentas que rigen para los altos funcionarios del Estado.

Investigación en curso

Las reuniones entre el ministro Vicente Tiburcio, el presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang han generado cuestionamientos políticos, en un contexto marcado por demandas ciudadanas de mayor control y supervisión de las actividades gubernamentales.

La Comisión de Fiscalización continuará recabando información y no descarta nuevas citaciones a otros funcionarios involucrados, según informaron fuentes parlamentarias.