La Comisión de Fiscalización del Congreso convocó al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, para el martes 9 de abril, a fin de que brinde detalles sobre los relojes Rolex entregados a la presidenta Dina Boluarte.

La convocatoria fue extendida a los gobernadores regionales de Cusco, Werner Salcedo, y al de Junín, Zósimo Cárdenas, por el caso Rolex

El grupo de trabajo presidido por el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) le consultará al gobernador sobre los detalles de la adquisición de los relojes Rolex, incluyendo fechas, lugar de compra, precios, comprobantes de transacciones y si fueron declarados ante la Contraloría General de la República.

La defensa legal de oscorima, Humberto Abanto, confirmó la presencia de su patrocinado en la sesión semipresencial programada para las 3 p.m.

En marzo pasado, Oscorima negó haber entregado relojes a la presidenta. Sin embargo, su versión ha variado a través de su abogado y las declaraciones de la presidenta, quien lo involucró directamente recientemente.

“Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo que ver absolutamente en este tema” , dijo Oscorima en un primer momento, lo que fue contradicho por la mandataria, quien aseguró que el gobernador regional le entregó los relojes en calidad de “préstamo”, pero ya se los devolvió.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes. Mi amigo Wilfredo Oscorima, mi wayki, mi hermano, me los prestó. Quizá el ánimo de querer representar bien a mi país me llevó a aceptar ese préstamo. Ya los he devuelto”, dijo Boluate Zegarra el último viernes.

Werner Salcedo y Zósimo Cárdenas

El gobernador cusqueño también deberá informar sobre la compra de sus bienes personales, entre ellos “objetos de alta gama como relojes marca Rolex”.

“ Informe si antes o durante su gestión ha adquirido bienes personales, entre ellos, objetos de alta gama como relojes marca Rolex, y si éstos han sido declarados conforme a ley ante la Contraloría General de la República y otros organismos de control, administrativo”. se lee en el documento.

Asimismo, deberá aclarar la presunta adquisición de “un objeto de alta gama” de origen francés para ser entregado a Dina Boluarte a cambio de recibir beneficios en el presupuesto público.

Cabe recordar que el gobernador Salcedo afirmó que Oscorima le obsequió un Rolex y reconoció que fue un error aceptarlo, ofreciendo disculpas a la población por haber utilizado dicho accesorio.

Por último, la comisión también citó al gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, para que responsa sobre la presunta recolección de fondos destinada a la adquisición de un objeto de alta gama de origen francés, que supuestamente sería entregado a la presidenta de la República, a cambio de recibir favores en el presupuesto público, según lo reportado por el programa periodístico “Contra Corriente”.