La Comisión de Fiscalización del Congreso reiterará su pedido para que el presidente de la República, Pedro Castillo, responda de manera presencial las preguntas como parte de las investigaciones de las reuniones que sostuvo en el inmueble del pasaje Sarratea, en Breña.

“En la sesión que vamos a tener el miércoles, vamos a asumir posturas razonables en bien de la investigación y que el país conozca los hechos reales. Vamos a reiterar el pedido, seguramente, para que reflexione, meritúe este escenario ideal para él y tenga una declaración directa, espontánea y transparente”, declaró este sábado a RPP.

El viernes, el presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, envió un oficio a la comisión para señalar que no responderá en persona a la citación que recibió para el lunes 7 de marzo, amparándose en la prerrogativa que tiene para no ser investigado por otros delitos que no sean mencionados en el artículo 117 de la Constitución.

Héctor Ventura dijo que la Comisión de Fiscalización evaluará si envía preguntas por escrito. (RPP)

Ventura, congresista de Fuerza Popular, calificó como un “grave error” esta decisión del mandatario, y evitó señalar si es que la comisión atenderá el pedido para enviar las preguntas por escrito, si es que Pedro Castillo vuelve a negarse a declarar en persona.

“Si no tiene ninguna responsabilidad, es el mejor escenario donde puede explayarse sin tecnicismos jurídicos [¿Enviarán preguntas por escrito si insiste en no responder?] No, nosotros vamos a seguir con las investigaciones. Quedará en la decisión de la comisión enviar las preguntas, pero eso va a tener que ser en las próximas semanas”, aseveró.

Pese a su cuestionamiento, el presidente de la comisión negó que esto afecte las investigaciones. “Esto más merma la credibilidad del presidente [...] Es un grave error no declarar en persona. No obstante, está dentro de sus facultades, prerrogativas”, detalló.