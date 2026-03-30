Mientras la inseguridad ciudadana avanza en el país, las respuestas desde el Congreso parecen ir a otro ritmo, pues la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana está siendo cuestionada por su bajo nivel de productividad. Sumado a ello, gastó más de S/2 millones en los últimos años sin evidenciar resultados concretos.

El dominical de Punto Final reveló que el jueves 26 de marzo, por ejemplo, se había programado una sesión a las 11:30 a.m. en la sala Martha Hildebrandt. Sin embargo, esta fue cancelada, tras la renuncia, un día antes, del invitado Luis Zamudio Argandoña, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC.

El hecho reflejó una serie de situaciones, no solo por las constantes cancelaciones, sino también por las reprogramaciones y la participación de manera virtual de sus integrantes. Sucede que, a poco de las Elecciones Generales 2026, siete de sus ocho integrantes buscan la reelección parlamentaria.

SESIONES CON BAJA ASISTENCIA

La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana es presidida desde diciembre de 2021 por el congresista Alfredo Azurín (Somos Perú), quien busca la reelección como diputado. En la sesión del 10 de marzo se deja constancia de que los integrantes Nieves Limachi y Fernando Rospigliosi han pedido licencia.

De hecho, en varias sesiones, solo el presidente ha estado presente de manera física, mientras el resto de integrantes participa de forma virtual o no asiste.

ALTO COSTO Y BAJO IMPACTO

Según el dominical, la comisión ha demandado un gasto de S/ 2’056,797 en planillas, entre técnicos y asesores; y más de S/ 150 mil en pasajes y viáticos para sesiones descentralizadas.

Pese a ello, sus logros son cuestionados. Desde su creación, ha emitido cuatro informes anuales que detallan visitas a comisarías, inspecciones a infraestructuras como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y pedidos de información a entidades públicas.

Asimismo, se cuestiona que ningún trabajador de la comisión sea especialista en seguridad ciudadana.

DEFENSA

Al respecto, el presidente de la comisión, Azurín, defiende su gestión y asegura que su labor ha sido fiscalizar. “Se ha fiscalizado de la manera como nunca nadie lo hizo. Yo soy policía y muchos me han odiado por la forma en cómo he fiscalizado y mi labor era justa, denunciar todas las falencias que ha tenido la policía”, manifestó.

Además de Azurín, que busca la reelección, también figuran Diego Bazán, Miguel Ciccia, Américo Gonza, Jorge Marticorena, Nieves Limache y Fernando Rospigliosi.