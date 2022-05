El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, defendió y justificó la reunión que sostuvo esta semana con representantes de la asociación “por los Derechos del Hombre del Perú”.

En declaraciones a la prensa este miércoles, luego de participar en la ceremonia de presentación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Muñante dio detalles sobre cuáles son los pedidos de este grupo de varones.

“El objetivo [de esa asociación] es dar acceso a una igualdad en la justicia entre hombres y mujeres. Ellos reclaman un trato igualitario en los casos de violencia familiar. Ellos refieren que cuando eres mujer te dan una ficha de evaluación de riesgo [al hacer la denuncia en una comisaria], y que si eres hombre no te dan nada. Eso es lo que ellos me han dicho”, manifestó.

El último martes, Muñante compartió en sus redes sociales imágenes de la reunión que tuvo con estos ciudadanos hombres, en el marco de la semana de representación.

“Me reuní con la Asociación por los Derechos del Hombre del Perú. Manifestaron su preocupación por falta de imparcialidad que se viene impartiendo en tribunales a causa de Ley30364″ Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, escribió.

“Ley que debería promover integridad familiar, pero es utilizada ideológicamente para promover división en desmedro de hombres. Agregan que adoctrinamiento se lleva a cabo a través de “cursos de capacitación” en todos los niveles de gobierno”, añadió en otro mensaje.

