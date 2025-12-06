La congresista Ariana Orué Medina (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un subsistema de justicia especializado y exclusivo para investigar y juzgar delitos de sicariato, extorsión y otras modalidades criminales vinculadas.

El objetivo de la iniciativa es reforzar la capacidad del Estado para enfrentar estos delitos mediante un esquema judicial y fiscal dedicado únicamente a estos casos, de modo que los procesos penales avancen con mayor celeridad, especialidad y exclusividad.

¿Qué plantea el proyecto?

Según el documento, se plantea establecer un subsistema que concentre todas las etapas del proceso penal investigación, acusación y juzgamiento únicamente para delitos de alto impacto vinculados al crimen organizado violento. Esto incluye:

Sicariato

Extorsión

Crímenes conexos, como organización criminal, tenencia ilegal de armas, entre otros asociados a estas modalidades delictivas.

La iniciativa fue presentada el 5 de diciembre de 2025 durante la Primera Legislatura Ordinaria y formula que el subsistema esté integrado por órganos especializados del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, cada uno dentro de su marco de autonomía.

El texto también precisa que la creación de estos órganos no alcanzará a la Corte Suprema ni implicará la conformación de fiscalías supremas especializadas.

En sus disposiciones finales, el proyecto señala que el subsistema se implementará de forma progresiva, priorizando los distritos con mayor incidencia delictiva.

Para ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Junta de Fiscales Supremos, en coordinación con los ministerios del Interior y de Justicia, deberán aprobar un cronograma de implementación.