Luego de cinco días -desde el miércoles 27 de julio - prácticamente como no habido, el congresista Freddy Díaz Monago (Ex APP) se presentó ayer en la Fiscalía de la Nación donde insistió en depositar su pasaporte diplomático para subrayar que no planea salir del país.

La situación legal de Díaz Monago es muy desfavorable tras ser acusado por una trabajadora del Congreso de haberla agredido sexualmente en el despacho del legislador.

Antes de ingresar a las oficinas de la Fiscalía de Nación, y al salir del local, el legislador justificó ante la prensa su ausencia por cinco días aduciendo que no se enteró de la denuncia de la agraviada, y mencionó los días feriados por Fiestas Patrias.

En rueda de prensa, asimismo, negó la versión de la agraviada.

“De ninguna manera”, respondió airado cuando se le preguntó si era cierta la acusación.

“Soy enfático en ese tema”, remarcó”.

Luego, en tono retórico, aseguró que rechazaba todo tipo de actos de violencia contra la mujer y, precisamente, por ello, dijo, había venido al Ministerio Público “poniéndome a derecho para que la Fiscalía pueda iniciar con este procedimiento”.

Díaz fue recibido brevemente en el despacho de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, encargada del caso, quien dispuso programar la declaración del congresista para mañana, miércoles 3 agosto a las 8:30 de la mañana.

ALLANAMIENTO

En tanto, personal del Ministerio Público ingresó en el edificio parlamentario José Faustino Sánchez Carrión (cuadra 4 del Jr. Azángaro, Cercado de Lima) para inspeccionar la oficina de Freddy Díaz donde ocurrieron los hechos denunciados.

Díaz Monago, tras entregar su pasaporte en la Fiscalía de la Nación, retornó a su oficina y permaneció dentro del edificio presenciando las diligencias de la Fiscalía. La Operación se prolongó por varias horas.