La congresista Digna Calle Lobatón, de la bancada Podemos Perú, enfrenta cuestionamientos por una serie de operaciones inmobiliarias poco comunes, en las que vendió propiedades a valores considerablemente más bajos de los que pagó por ellas. Las operaciones están vinculadas a su empresa familiar Grupo Dafi Asociados, que actualmente se encuentra bajo investigación por presunto lavado de activos.

El dominical de Cuarto Poder reveló que desde el 2019, Calle ha realizado compras de inmuebles en zonas exclusivas como Surco, Lince, y también en el estado de Florida (EE. UU.). Posteriormente, estas propiedades fueron vendidas, en varios casos a su propia empresa, con pérdidas importantes que no tendrían justificación económica, según especialistas.

Sucede que el 3 de diciembre de 2019, Digna Calle compró un dúplex en el jirón Cerros de Camacho de Surco, adquirido por US$ 800 mil. No obstante, en diciembre de 2022, la legisladora lo vendió a su propia empresa por US$ 765 mil, es decir, US$ 35 mil menos.

Por si fuera poco, este inmueble fue vendido en junio de 2024 a un tercero por US$ 667 mil, generado una pérdida acumulada de más de US$ 130 mil.

MÁS CASOS

En otro caso, compró un estacionamiento por US$ 17 mil en diciembre de 2019. Sin embargo, en diciembre de 2022 se vendió a Grupo Dafi por US$ 15 mil, pero en junio de 2024 volvió a traspasar la propiedad por US$ 13 mil.

Siguiendo un esquema similar, se adquirieron dos estacionamientos adicionales por US$ 23 mil. Empero, en diciembre de 2022, la congresista lo vendió a su propia empresa y posteriormente fue adquirido por un tercero a cambio de US$ 20 mil.

En ese sentido, compró estacionamientos y un depósito por US$ 40 mil, que luego se vendieron por US$ 33 mil. En Lince, una propiedad adquirida en 2015 por US$ 105 mil fue revendida en 2023 a su anterior dueña por US$ 80 mil.

También está la compraventa de una casa en la calle Corsica, en Florida. La familia Espinoza Calle lo consiguió a su nombre desde julio hasta enero de 2022, fecha en que decidieron ponerla en venta por US$690 mil, adquiriendo una ganancia de US$ 10 mil.

Calle sostiene que las ventas se realizaron para evitar mayores pérdidas debido a la “devaluación” de los inmuebles durante la pandemia de la COVID-19, aunque especialistas rechazan esa explicación, al no haber una caída generalizada del mercado inmobiliario.