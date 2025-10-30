El congresista Edwin Martínez Talavera interpuso denuncia constitucional en contra de la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo; y el exministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes Espejo.

El petitorio presentado ayer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República se sustenta por la aprobación del Decreto Supremo Nro. 015-2025-MTC, donde se aprueba la extensión supuestamente ilícita, ilegitima e indebida del contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años a la empresa concesionaria Terminal Internacional del Sur SA (TISUR SA), cuya actividad económica realiza en el puerto de Matarani en Arequipa, cuando la terminación del contrato con el referido concesionario habría de ocurrir en el año 2029, según su plazo de duración acordado originalmente.

El parlamentario argumenta que se ha evadido la realización del concurso público para la selección de un nuevo concesionario, “careciendo de una adecuada valoración de la conveniencia al interés público, y atentando directamente contra la libre competencia en la contratación pública”, se lee en el documento.

Además, a efectos que se determine la responsabilidad de la exmandataria y exministros, pide que se resuelva inhabilitarlos por el plazo de 10 años para el ejercicio de la función pública. También, que se remita la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda en la acción penal.