El congresista Flavio Cruz no firmará la moción de censura contra el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pues esa es la postura de Perú Libre.

Cabe recordar que el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, había asegurado inicialmente en Canal N que no suscribió la moción de censura contra Juan Santiváñez, porque no la ha visto. Ello a pesar que el documentos viene circulando desde hace varios días.

Flavio Cruz adujo que los congresistas que la impulsan no le presentaron. No obstante, ahora asevera que Perú Libre no se suma a la moción contra el ministro del Interior, uno de los personajes más cuestionados del actual gobierno de Dina Boluarte.

Así, sostuvo que “orgánicamente, no está autorizado” para firmar la moción de censura. “No necesitan de nosotros, de nuestras firmas. Que entre ellos vean. ¿Por qué ahora tienen que pedir auxilio a Perú Libre para que le firmen? No han pedido, ellos son soberbios ”, dijo.

Al respeto, la congresista Susel Paredes, una de las impulsoras de la moción de censura contra Juan Santiváñez, difundió en sus redes sociales las capturas de los documentos que acreditan que, efectivamente, si envió con anticipación la moción de censura al vocero de Perú Libre.

Cabe precisar que, actualmente, solo falta una firma para dar luz verde a la iniciativa contra Juan Santiváñez, pues se requieren 33.