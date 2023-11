Por más increíble que parezca, la congresista Margot Palacios (Perú Libre) justificó que Vladimir Cerrón continue en la clandestinidad bajo el argumento de que “no es cualquier ciudadano, sino es el secretario general de un partido”.

Vladimir Cerrón lleva más de un mes prófugo tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka.

La legisladora, en declaraciones a Exitosa, se pronunció tras ser consultada sobre la resolución judicial que para cualquier ciudadano sería de obligatorio cumplimiento.

“No, como usted lo ha dicho, para cualquier ciudadano (es de obligatorio cumplimiento la sentencia), pero el secretario general (de Perú Libre) no es cualquier ciudadano, es el secretario de un partido político que está siendo perseguido”, manifestó Margot Palacios.

“Lo que resuelve el Poder Judicial con respecto al aeródromo Wanka no hay pruebas objetivas que puedan determinar que se haya cometido el delito correspondiente”, añadió.

Palacios también dijo que el PJ no justificó la sentencia. “Al no haber pruebas que puedan determinar esa sentencia, nosotros no creemos que haya garantías en este momento del Poder Judicial de poder trabajar de manera objetiva y transparentemente”, agregó.

Descarta ayuda de Perú Libre

De lado, la parlamentario descartó que el partido político Perú Libre esté ayudando a Vladimir Cerrón a mantenerse en la clandestinidad, versión que se vino especulando.

“Eso es la incompetencia de parte la Policía Nacional. ¿Quién le avisa? ¿Quién sabe las operaciones? Acaso los congresistas somos policías, trabajamos en una comisaría o estamos cerca de estos generales que dirigen estas operaciones. Ellos vienen justificando su incapacidad e incompetencia ya en situaciones que dan risa”, indicó.

DATO

Cerrón Rojas fue sentenciado el pasado 6 de octubre a 3 años y 6 meses de cárcel por supuesto beneficio a una empresa con la concesión del proyecto de construcción del Aeródromo Wanka.