La congresista María del Carmen Alva manifestó que no debería darse el caso de pintas con la inscripción “Santivañez”, en alusión a una posible candidatura del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

“Si está como ministro no corresponde, también hay un tema de neutralidad, no sé si él quiera postular, no tengo ni idea, no sé ni en que partido está, si está invitado en algún partido no lo sabemos”, precisó durante su presencia en la convención minera PERUMIN 37.

La parlamentaria añadió que los ministros deben concentrarse en dejar un país seguro, “no corresponde que haya pintas de ministros en ningún lado, mejor lo que él tiene que hacer es hacer su trabajo, tiene un ministerio difícil, Ministerio de Justicia y creo que toda la población estamos muy preocupados por la delincuencia, la inseguridad ciudadana”, acotó.

De otro lado, señaló que existe una interpelación en camino contra Santiváñez, donde se verá el tema de los nuevos audios que involucrarían al ministro de Justicia.

“Que se investiguen si son estos audios o no, yo no voy a decir inteligencia artificial, pero si se manejan y cortan los audios, que se haga el debido peritaje”, refirió sobre el tema.