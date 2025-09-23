El juicio oral a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se desarrolla en el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Lima. El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó que las sesiones se realicen de manera continua para garantizar que el proceso concluya en el menor tiempo posible.
“Esperamos que este juzgamiento pueda concluir lo más pronto posible, con audiencias diarias que permitan actuar toda la prueba”, declaró Pérez, quien enfatizó que el Ministerio Público está preparado para presentar sus elementos de cargo.
El fiscal también se refirió al fallecimiento de José Miguel Castro, exgerente municipal acusado en este caso, al que calificó como “trágico”.
También explicó que corresponde archivar el proceso en su contra, pero que sus declaraciones anteriores seguirán siendo parte del juicio.
Asimismo, recordó que Villarán admitió haber recibido más de 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas del “No a la revocatoria” y de reelección.
