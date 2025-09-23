El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró que el proyecto para construir un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón obtuvo la viabilidad técnica del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), tras la reformulación de su informe.
“Ese informe ha sido reformulado y el INPE ya le ha otorgado viabilidad a esa propuesta. Y eso ha sido reformulado creo hace semana y media”, declaró para Exitosa.
El establecimiento penitenciario proyectado en la isla del Callao tendrá capacidad para 2 000 internos de alta peligrosidad, se extenderá en 57 000 metros cuadrados y contará con altos estándares de seguridad. La inversión estimada para su construcción asciende a S/500 millones.
Santiváñez adelantó que su cartera también busca reactivar obras detenidas. “En dos semanas debo estar anunciando el reinicio de obras con respecto al penal de Ica, la ampliación de Ancón 3 y Challapalca, además de la construcción de los penales de Arequipa e Ica”, señaló.
Te puede interesar
- Susana Villarán: Hoy se instala el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima
- Tomás Gálvez afirma que debe terminar la “confrontación” en Fiscalía “porque está deteriorando a la institución”
- César Sandoval destaca disposición de Rafael López Aliaga para abordar técnicamente proyecto del tren Lima-Chosica
- Caso Interoceánica Sur: PJ admitió a trámite pedido de Procuraduría para que Westfield Capital sea incorporada como tercero civil responsable
- Arana justifica costosos regalos que habría recibido Dina Boluarte de parte de altas autoridades: “Es normal”
- José Jerí tras designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino: “Somos respetuosos de esas decisiones”