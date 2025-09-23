El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró que el proyecto para construir un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón obtuvo la viabilidad técnica del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), tras la reformulación de su informe.

“Ese informe ha sido reformulado y el INPE ya le ha otorgado viabilidad a esa propuesta. Y eso ha sido reformulado creo hace semana y media”, declaró para Exitosa.

El establecimiento penitenciario proyectado en la isla del Callao tendrá capacidad para 2 000 internos de alta peligrosidad, se extenderá en 57 000 metros cuadrados y contará con altos estándares de seguridad. La inversión estimada para su construcción asciende a S/500 millones.

Santiváñez adelantó que su cartera también busca reactivar obras detenidas. “En dos semanas debo estar anunciando el reinicio de obras con respecto al penal de Ica, la ampliación de Ancón 3 y Challapalca, además de la construcción de los penales de Arequipa e Ica”, señaló.