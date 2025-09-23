En entrevista con Exitosa Noticias, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, justificó el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante las protestas encabezadas por el colectivo denominado ‘Generación Z’, realizadas el 20 y 21 de septiembre en el centro de Lima.

El ministro afirmó que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, pero advirtió que el diálogo con el Estado “se rompe” cuando se recurre a la violencia.

“El derecho de protesta es fundamental, pero cuando lanzas la primera piedra se termina el diálogo y debe empezar la represión del Estado. (…) Las piedras matan”, señaló Santiváñez.

Durante las movilizaciones, miles de policías fueron desplegados en el centro histórico de Lima para contener a los manifestantes. Según el ministro, los efectivos “solo contaban con sus escudos y pistolas de perdigones de goma” para enfrentar ataques como el lanzamiento de piedras o fuegos artificiales contra las fuerzas del orden.

Santiváñez rechazó que los disparos hayan estado dirigidos intencionalmente contra trabajadores de medios de comunicación.

“Si hubiera algún tipo de intencionalidad, se iniciaría una investigación interna y un procedimiento administrativo disciplinario para advertir qué pasó realmente”, aseguró.