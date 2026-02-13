El congresista no agrupado José María Balcázar manifestó su disposición para asumir la Presidencia de la República en caso de que se concrete la salida de José Jerí y cuente con el respaldo mayoritario del Parlamento. El legislador es recordado por sus polémicas declaraciones de 2023, cuando defendió públicamente las relaciones sexuales tempranas y se convirtió en el único congresista que se abstuvo de votar contra el matrimonio infantil.

En junio de 2023, Balcázar generó un fuerte rechazo nacional al afirmar durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que las relaciones sexuales con menores de edad tendrían beneficios psicológicos para las mujeres.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, dijo Balcázar durante el debate sobre un dictamen que buscaba prohibir el matrimonio infantil.

El parlamentario, quien formaba parte de la bancada Perú Libre fue el único que se abstuvo de votar a favor del dictamen. Su decisión fue considerada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) como “una violación de los derechos humanos que atrapa a las niñas más vulnerables, pobres y marginadas”.

Podría asumir la Presidencia

Balcázar manifestó que estaría dispuesto a asumir la Presidencia de la República si se presenta el escenario de reemplazo de José Jerí. El parlamentario señaló que no tiene partido político ni votos cautivos, no obstante enfatizó que observa un “buen consenso” en torno a su nombre en el Congreso y que, de concretarse el escenario, evaluaría el respaldo de las distintas bancadas.

En otro momento, Balcázar sostuvo que para gobernar se debe estar preparado y afirmó que, en su opinión, el presidente José Jerí es “muy joven” y no tendría la experiencia necesaria.

Respecto a su capacidad frente al máximo cargo, el congresista defendió su trayectoria y resaltó su rol en la gestión pública.

“Tengo una gran experiencia pública. Fui juez durante muchos años y nunca fui señalado por corrupción en tres décadas en el Poder Judicial. Estoy acostumbrado a enfrentar críticas e intentos de desacreditarme, pero mi trayectoria es transparente”, puntualizó.