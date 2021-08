El exministro de Defensa y actual miembro del Congreso (2021-2026), Roberto Chiabra, también cuestionó la designación del premier Guido Bellido al haber defendido a terroristas sanguinarios como la fallecida Edith Lagos. En la siguiente entrevista exhorta al jefe de Estado a pensar en si el nombramiento de su primer ministro y otros integrantes de su gabinete lo favorece.

La designación de Guido Bellido como premier recibió duras críticas debido a sus polémicos antecedentes. ¿Qué tanto puede afectar al gabinete una persona que está investigada por apología al terrorismo y que defendió a Cuba?

El Perú lamentablemente sigue siendo informal, empezando porque el presidente no tiene domicilio fijo. Mi pregunta es: ¿cuál es la orientación que quiere darle el presidente a su Gobierno? Primer ministro y canciller, uno tiene dos denuncias por apología al terrorismo y el otro es guerrillero. ¿Vamos a formar parte de los países del Alba (Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc)? Bellido como congresista estaba impedido de integrar las comisiones de Defensa e Inteligencia.

Y ahora como premier tendrá acceso a ello, ¿no?

Como presidente del Consejo de Ministros tendrá acceso a la Dirección Nacional de Inteligencia Administrativa y a la Inteligencia Estratégica, no solo interna sino externa. No podemos olvidar fácilmente los 20 años que hemos sufrido de violencia subversiva y que aún no hemos podido derrotar políticamente a esa gente como Perú Libre, que es un partido marxista-leninista. (...) El problema es el partido al que pertenece Bellido, el cual, como vemos en la composición del gabinete, está buscando imponer esa doctrina en la gestión de Gobierno.

¿Podríamos hablar que ha sido una decisión irresponsable de Castillo?

Sí, una irresponsabilidad política. Además, de la improvisación de haber estado buscando ministros a última hora.

¿Acaso hay alguna artimaña detrás de esa designación o en realidad sí puede gestionar bien el premierato?

Bellido tiene como modelo político al cubano; o sea, lo que dijo bien Cerrón -que es el ideólogo- fue “llegar al poder, tomar al poder y quedarse”. Ese es el modelo cubano y ese es el modelo del primer ministro, un simpatizante de Sendero Luminoso. El presidente dice “este es la orientación de mi Gobierno, mi canciller, mi exguerrillero y este es mi primer ministro con los cuales orientaré mi gobierno y mi política externa”.

¿Considera que sea una estrategia de cerrar el Congreso al presentar un gabinete totalmente cuestionado?

En el Congreso todas las bancadas están conversando para apoyar al Gobierno y superar la crisis. La actitud de los congresistas es diferente. En vez de aprovechar este Congreso, están generando ese escenario (de provocación para negarles el voto de confianza).

¿Ellos buscan calcar a Venezuela o Cuba?

No sé, pero es un modelo de gobierno de izquierda radical, que no se entiende en un momento de emergencia. Desde el momento en que el presidente se viste igual que Maduro, Correa y Evo Morales, ese es su Gobierno. Nosotros no necesitamos decir qué tipo de régimen vamos a tener cuando se visten igualito. Mira cómo se viste y a quién pone como primer ministro y a quién pone como canciller. No necesitas especular mucho.

¿El régimen Perú Libre busca quedarse en el poder?

El ideal de todo partido es quedarse en el gobierno y para eso tiene que hacer una buena gestión. Eso es lo democrático. Es gestionar bien al país. Pero intentando provocar una disolución al Congreso, hacer una nueva Constitución, no. (...) El presidente tiene que darse cuenta que la elección de Bellido le está ocasionando problemas. Con el nombramiento prácticamente está diciendo que a él le ponen el gabinete.

¿Qué opinión le merece Iber Maravi, ministro de Trabajo y exsecretario de juventudes del Movadef?

Lo mismo. El perfil que pone el premier hace deducir al perfil del gabinete. Pero eso sí, ninguno de ellos tiene experiencia. Ellos no tienen ni idea de dónde queda el ministerio.

¿Habrá perjuicio con el hecho de que Héctor Béjar, exguerrillero y comunista, esté en el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que aún seguimos adquiriendo vacunas?

Sí. Hay que tener cuidado. En primer lugar, no he escuchado a ningún embajador peruano, canciller que haya ocupado ese puesto decir algo. Seguro estarán conformes o estarán contentos. El otro tema es: ¿esa es la orientación de política externa del Perú? Hacia dónde nos orienta, ¿acaso a Cuba o Venezuela? Habría que preguntar a Castillo si el Perú formará parte de los países del Alba, porque de repente Béjar tiene esa intención y el presidente también, ya que si lo ponen de canciller ahí es por alguna intención. Tiene que comenzar a preocuparnos el nombramiento del canciller.

¿Obligatoriamente tiene que desligarse de las personas que dañan la imagen presidencial?

El presidente tiene que ponerse a pensar si el nombramiento de Bellido le favorece. Tiene que preguntarse: ¿así empiezo mi gobierno con una persona que no lo acepta nadie? Cómo pudo haber escogido a una persona que tiene que estar defendiéndose de la justicia por apología al terrorismo y acciones con los Quispe Palomino.

¿Cómo se puede aceptar a un gobierno así?

Estamos en democracia y los peruanos lo han elegido. Es el resultado de las elecciones. (…) Sin embargo, estamos en una improvisación con una irresponsabilidad por la crisis. Se necesita gente de calidad y no a personas que aprendan. (...) A la hora que a la gente no le alcance el dinero para comprar se termina la revolución. Mira, cómo está Venezuela y Cuba. Eso ha ocurrido en los países del mundo donde las izquierdas han querido gobernar al populismo. Acá se quiere hacer una estrategia populista que al final termina en un desastre humanitario. Preguntémonos por qué hay 5 millones de venezolanos repartidos en los países de América.

Roberto Chiabra

Congresista. Estudió en la Escuela Militar de Chorrillos y continuó sus estudios en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Fue jefe del Comando de Operaciones en la Guerra del Cenepa, comandante general y ministro de Defensa.