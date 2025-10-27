La congresista Vivian Olivos presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular, luego de 15 años de militancia. Señaló que su decisión responde a “motivos personales y de conciencia”.

Este lunes, la legisladora utilizó su cuenta de X para publicar su renuncia oficial del partido político liderado por Keiko Fujimori.

En ese sentido, mediante el oficio N°242-2025-2026-LVOM-CR, dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, la parlamentaria formalizó su decisión de renunciar a dicha bancada.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresar mi renuncia a la Bancada de Fuerza Popular, la cual integro desde el inicio del actual período parlamentario. Esta decisión responde a motivos estrictamente personales y de conciencia”, se lee en el escrito.

En esa línea, destacó que durante sus 15 años de militancia activa en el partido pudo cultivar “responsabilidad y respeto hacia los principios que dieron origen a esta organización política”.

“Como congresista de la República, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con la misma vocación y entrega por los ciudadanos de la región Lima Provincias y del Perú”, indicó Olivos.

Como solicitud final, la congresista Vivian Olivos pidió que “se sirva tomar nota” de su renuncia, con el objetivo principal de “ser considerada como no agrupada para los fines administrativos correspondientes”.