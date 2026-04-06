El congresista Carlos Zeballos, integrante del Bloque Democrático Popular, se pronunció sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud en el país en medio del contexto electoral. El sector sanitario no fue parte de los bloques temáticos durante el debate presidencial organizado por el JNE, sin embargo algunos candidatos ofrecieron propuestas para atender la problemática en entrevistas a medios locales.

El problema radica en que los principales planes de gobierno no han detallado la viabilidad de sus medidas y una posible ejecución a largo plazo.

Sobre esta situación, el parlamentario señaló en declaraciones para Correo que su grupo ha realizado una revisión del estado del sistema sanitario y describió un escenario crítico en distintos niveles de atención.

“Mira, nosotros hemos evaluado el sector de salud sobre todo y salud lógicamente y hemos encontrado un colapso operacional a todo nivel”, respondió.

En esa línea, indicó que el Estado debería considerar mecanismos de financiamiento para mejorar la infraestructura hospitalaria y la capacidad de respuesta del sistema. Además, recordó que mientras la crisis de salud se agudiza, la gestión de José María Balcázar inyectará S/500 millones a Petroperú para reanudar operaciones.

“En este sentido lo que se requiere en este momento, si el Estado peruano es capaz de endeudarse por aviones, es capaz de endeudarse por otras cosas hasta por Petroperú, porque no sería un buen aval para de salud hacer un endeudamiento para poder mejorar el tema más sobre todo sus instalaciones y su equipamiento en gran capacidad”, declaró a Correo.

Corrupción y reestricción de presupuesto en salud

Zeballos, hizo referencia a los problemas de corrupción que, según explicó, afectan el uso de recursos destinados al sector salud y agravan la situación existente.

“Porque lo que se requiere en este día es disminuir esas transgresiones que hoy están generando corrupción y estas estas corrupciones le han quitado mucho presupuesto al seguro social y en el caso del Minsa pasa por lo propio, pero ya es mucho más directo”, enfatizó.

El legislador sostuvo que el Estado tiene capacidad para intervenir de manera directa mediante inversiones y la obtención de financiamiento externo para fortalecer el sistema sanitario.

“¿Por qué? Porque el Estado peruano sí tiene injerencia de hacer inversiones y de poder solicitar también préstamos para mejorar el sistema de salud. Lo que se requiere ahora es personas saludables que vayan por el desarrollo del país, sino de qué estamos hablando”, planteó.

Sobre reelección de congresistas “mochasueldos ”

Por otro lado, Zeballos también fue consultado sobre la situación de 9 congresistas denunciados por presuntos recortes de sueldo que buscan la reelección. En ese sentido, hizo referencia al principio de presunción de inocencia y al rol del electorado en este escenario.

El parlamentario considera que será la ciudadanía la que finalmente evalúe a los candidatos involucrados en este tipo de cuestionamientos.

“Yo creo que acá lo que Bueno, si bien hay hay un tema de presunción de inocencia, yo creo que la población va a ser la que en realidad tome la decisión en este momento, ¿no? Eso es lo que la población tiene que tomar en cuenta”, finalizó.