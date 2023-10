Congresistas de distintas bancadas criticaron los estados de emergencia en diversos distritos a nivel nacional, aseverando que no se siente una disminución de los índices de inseguridad ciudadana.

En primer lugar, la legisladora Gladys Echaíz (Renovación Popular), precisó que habrá responsables políticos si es que los resultados no cambian.

“Hay que ver si es un tema de gestión o de deficiencia de quiénes están conduciendo esto y si la responsabilidad política tiene que asumirla alguien, habrá que decidirlo. No podemos andar indiferentes ante esta situación”, comentó ante la prensa.

Por su parte, el presidente de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurin (Somos Perú), lamentó que la delincuencia es una realidad.

“Hay trabajos exitosos, pero que la delincuencia sigue es una realidad. Lo que hay que entender es que esto se debe mantener en el tiempo, los operativos”, manifestó a RPP.

Consideró que hay que darle seguimiento a los resultados de jurisdicciones como Sullana, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y el Cercado de Lima.

“Estamos evaluando y he pedido al ministro del Interior cómo están haciendo los temas operativos con la Diroes de manera inopinada en lugares como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y el mismo centro de Lima”, acotó.

Sobre el mismo tema, el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular), abrió la posibilidad de presentar una moción de censura contra el ministro del Interior:

“No se trata de censurar o no censurar. Se trata de trabajar para construir lo que queremos todos, que es la seguridad ciudadana. No defiendo las acciones del Gobierno, pero el tema de seguridad es un tema muy complejo”, aseveró a la prensa.