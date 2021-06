Los congresistas electos Adriana Tudela (Avanza País), Jorge Montoya (Renovación Popular) y Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), acompañados del excongresista Jorge del Castillo y de Daniel Córdova, jefe del plan de gobierno de APP, realizaron una conferencia de prensa para solicitar al presidente de la República, Francisco Sagasti, una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Nuestra conferencia o nuestro propósito es invocar, exigir al presidente Sagasti -porque es el único que puede solicitar a la OEA una auditoría aparte del Jurado Nacional de Elecciones, que evidentemente no la va solicitar- pero la invocación es que ambos candidatos también se allanen a una auditoría. Si la auditoría determina que el señor [Pedro] Castillo es el ganador, obviamente, hay que reconocer, si la auditoría determinar que la señora Keiko Fujimori es la ganadora, también hay que hacerlo”, indicó Daniel Córdova,

En ese sentido, exhortó a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a solicitar también este proceso para tener “certeza de que la elección ha sido limpia y transparente”.

“Lo que queremos es que Perú Libre y el señor Castillo se sumen a nuestro pedido porque ellos consideran haber ganado de manera transparente, entonces, si consideran haber ganado de manera transparente, invocamos al señor Castillo y a la señora Fujimori a solicitar ambos la auditoría para tener certeza de que la elección ha sido limpia y transparente”, agregó.

Por su parte, el congresista electo Jorge Montoya (Renovación Popular) resaltó la necesidad de determinar que el proceso electoral de realizó sin “irregularidades”.

“El tema que estamos hablando de la auditoría es para ver que el proceso electoral se haya llevado a cabo con limpieza y no con irregularidades, no por un partido y otro, por el proceso en sí. Tenemos las encuestas que han hecho últimamente, el 65% de la población cree que ha habido fraude y de ese 65%, el 50% ha votado por Castillo, entonces, nos llama a la reflexión definitivamente, hay algo que está mal, que la gente lo siente, lo percibe y es lo que queremos corregir. No estamos defendiendo a ningún partido específico, sino a la pureza del tribunal y a la claridad de las normas que tiene”, señaló.

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso) consideró que se necesita “reconciliar a dos posiciones políticas enfrentadas”, por lo que se buscan conocer “la verdad”.

“Hoy necesitamos una solución que una, no que divida al pueblo, que trate de reconciliar a dos posiciones políticas enfrentadas por la no solución de un problema que, de mantenerse, más bien polarizará más a la comunidad, a la sociedad. Trabajemos para unirnos, para construir el país y para aportar a esta construcción y a la unión de los peruanos. Por lo menos a nosotros no nos mueve otro interés, buscamos sencillamente la verdad por la lucha de todo aquel que crea en el valor justicia”, dijo.

Finalmente, Adriana Tudela (Avanza País) señaló que ante las “múltiples irregularidades” es necesario “dilucidar las dudas y sospechas que existen”.

“Creo que ante los indicios múltiples de irregularidades que hemos podido observar a lo largo de este proceso, se ha generado una legítima sospecha respecto a la transparencia y legalidad con la cual se ha realizado este proceso y esas sospechas son compartidas por la gran parte de la población. Actuar con transparencia y despejar las dudas legítimas que existen no solo no debería ser una tarea muy complicada sino que sería positivo, beneficioso para nuestra democracia”, acotó.

