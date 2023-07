Alejandro Soto, presidente del Congreso, indicó que los casos de recortes de sueldos ya fueron “resueltos” y dio a entender que la Mesa Directiva actual no podría hacer nada.

“Recién tengo cuatro días en el cargo. No corresponde a mi gestión. En el caso de congresistas que están inmersos en presuntos actos de corrupción, nosotros no somos jueces ni fiscales. Lo está investigando el Ministerio Público, hay una Comisión de Ética”, indicó Soto a “Punto final”.

Soto también dijo que es la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las responsables de sancionar estos casos.

“Son casos resueltos, qué podría hacer la Mesa Directiva actual. Quien sanciona es la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, expresó.

“Se está investigando y serán las autoridades competentes las que determinen si hay o no responsabilidad. No me compete a mí”, añadió Soto Reyes.

El nuevo titular del Congreso también mostró su rechazo sobre el tema. “Yo particularmente rechazo contundente y categóricamente todo acto que linde con el delito. Jamás me he mostrado a favor de las personas que están involucradas en este tema, pero es la Comisión de Ética, es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las que tienen la legitimidad”, añadió.

Declaraciones de Alejandro Soto sobre congresistas acusados de recorte de sueldos. (Video: Punto final)