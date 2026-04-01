La Comisión de Transportes del Congreso aprobó ampliar la vigencia de la Ley N.º 31096, que regula el servicio de taxis colectivos, hasta el 24 de diciembre de 2031.

El dictamen fue aprobado el 30 de marzo con 8 votos a favor y 7 abstenciones, extendiendo el régimen más allá del plazo previamente establecido.

La norma, promulgada en 2020, regula el transporte en vehículos de categorías M1 y M2, que incluyen autos particulares y unidades de mayor capacidad . Inicialmente, la ley contemplaba cuatro años de vigencia, con posibilidad de ampliación, y ya había sido extendida hasta diciembre de 2027 con opinión favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Desde el MTC se precisó que su rol técnico se limitó a respaldar la ampliación vigente hasta 2027, y que cualquier nueva extensión requería una decisión legislativa. En ese contexto, el Congreso optó por prolongar el régimen hasta 2031, en el marco de sus facultades normativas.

Durante el debate, se argumentó que la medida busca continuar el proceso de formalización del transporte y garantizar la conectividad en zonas con servicios insuficientes. No obstante, la ley ha sido objeto de cuestionamientos desde su aprobación, incluyendo una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.