Con la implícita pero evidente conformidad del Poder Ejecutivo, y mientras en el frontis del Palacio Legislativo decenas de mineros esperaban expectantes la confirmación que podrán operar como informales, y sin problemas, un año más, el Congreso aprobó ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

Pese a los cuestionamientos de gremios del sector y especialistas, la Comisión Permanente del Parlamento dio luz verde a la prórroga con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el órgano legislativo ratificó el texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293, norma que declara de interés nacional el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el país.

De acuerdo con lo aprobado, el Reinfo se mantendrá vigente hasta la fecha antes mencionada o hasta que entre en vigor la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento; lo que ocurra primero.

VIENTO A FAVOR

Fue la Comisión Permanente la que abordó el tema debido al cierre de la legislatura ordinaria, periodo en el que no hay sesiones plenarias.

Quedaba pendiente la segunda votación, luego de que el último 4 de diciembre el pleno aprobara la primera con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.

En el interín, el presidente José Jerí se manifestó a favor de una prórroga de solo un año –en vez de los dos años que entonces se gestaba en el Parlamento–, y sin permitir el reingreso de los 50 mil mineros que fueron retirados del registro en julio pasado.

El jefe de Estado también sostuvo que “lo ideal hubiera sido no ampliarlo (el Reinfo)”, pero que el Ejecutivo aceptaría una extensión acotada en el tiempo y con mayores filtros, siempre que esto no represente “blanquear” masivamente la informalidad minera.

Luego de este respaldo implícito, y en un debate sumario con escasas objeciones, la Comisión Permanente ratificó la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera. La ampliación respetó las dos condiciones del Gobierno.

Por la noche, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, adelantó que el Ejecutivo suscribirá la autógrafa, si esta recoge la postura que plantearon.

“(El Gobierno), desde un primer momento, tuvo el planteamiento que se alcanzó al Congreso, para efectos de que no se mantenga una línea cerrada, porque hay una minería artesanal e informal que sí quiere formalizarse”, afirmó.

SIN FRUTOS

Sobre el tema, Iván Arenas, especialista en temas de minería, advirtió que la ampliación del plazo no resuelve el problema central de la formalización, que calificó de complejo y de naturaleza técnica. Detalló que en la última prórroga solo se formalizaron 64 de los 31 mil mineros inscritos aún en el Reinfo.

En RPP, Arenas destacó que los principales problemas que impiden la formalización son: la falta de acuerdo de explotación entre los mineros y los concesionarios y el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas no llegó a revisar los miles de instrumentos de gestión ambiental presentados.

Arenas también advirtió que el Reinfo funciona como un “manto de impunidad”, pues camufla la producción ilegal y exime a sus inscritos de investigaciones o denuncias por contaminación ambiental.