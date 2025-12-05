El pleno del Congreso respaldó este jueves 4 la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año adicional, fijando como nueva fecha límite el 31 de diciembre del 2026.
La aprobación se alcanzó con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, en una sesión que centró el debate en el impacto de esta extensión para los procesos de formalización en el país.
TE PUEDE INTERESAR:
- Exministro Herrera Descalzi critica ampliación del Reinfo y acusa al Congreso de “cálculo electoral”
- Cliver Huamán, “Pol Deportes”, viajará a Europa para narrar partido de la Champions League
- Caso Cócteles: PJ evaluará ejecución de fallo del TC
- Fiscalía abre investigación tras presencia de trabajadores del Congreso en local de Fuerza Popular
- Caso Los Dinámicos del Centro: PJ renueva órdenes de ubicación y captura contra Francisco Muedas
- Detención de cajera de ‘El Monstruo’ revela plan de Erick Moreno para fugar de penal en Paraguay
- PJ rechazó apelación a allanamientos presentado por Nicanor Boluarte