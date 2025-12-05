El pleno del Congreso respaldó este jueves 4 la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año adicional, fijando como nueva fecha límite el 31 de diciembre del 2026.

La aprobación se alcanzó con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, en una sesión que centró el debate en el impacto de esta extensión para los procesos de formalización en el país.