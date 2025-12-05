Este jueves, el Pleno del Congreso autorizó el ingreso de personal militar de Estados Unidos a Perú. Los miembros del Departamento de Defensa de EE. UU. podrán transitar por el territorio nacional portando armas de guerra desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2026.

Según la Resolución Legislativa 13436/2025-CR, publicada en el diario oficial El Peruano , el equipo militar de la Unidad de Fuerzas Especiales realizará entrenamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Por otro lado, en el anexo de la mención se detalla que durante su permanencia de 365 días, los militares rotarán cada 3 a 6 meses mientras realicen entrenamientos en Lima y otras provincias.

Ante los rumores de una posible intromisión del Perú en el conflicto entre Washington y Caracas, cabe señalar que la practica ya fue aprobada con anterioridad en el 2024 durante las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asis - Pacífico (APEC 2024), por lo que no representaría una medida extraordinaria. Como se recuerda, durante dicho evento se desplegó un contingente de 600 militares estadounidenses para brindar apoyo logístico y de seguridad.