El actual Congreso cumplirá dos años de gestión el próximo mes. Desde su instalación en 2021, ese poder del Estado ha sido protagonista de una serie de escándalos de corrupción, polémicas, populismo, constante confrontación con el Ejecutivo y de un alto nivel de desaprobación a nivel nacional.

Uno de los aspectos que no pasó desapercibido en las últimas semanas es la frase “otorongo no come otorongo”, pues se evidenció que los padres de la patria salvaron a sus colegas de ser sancionados por las graves denuncias de recortes de sueldos a sus trabajadores.

Sin embargo, a esto se le suma un alto grado de ineficiencia en sus funciones. Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, de las 1062 leyes publicadas en el diario oficial El Peruano, que nacieron exclusivamente en el Congreso, 339 son textos declarativos.

Es decir, casi la tercera parte de las iniciativas que se promulgaron no tienen un efecto o un beneficio real para la población.

El nivel de desaprobación del Congreso es del 91%, de acuerdo con una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

NÚMEROS

El 23 de junio, el Congreso de la República concluyó su período legislativo 2022-2023.

En su discurso de cierre, José Williams Zapata, presidente del Parlamento, ensayó una especie de autocrítica por las graves denuncias contra congresistas.

“Creo con firmeza que las responsabilidades deben ser individuales y deben servir para que tanto los grupos parlamentarios como los partidos políticos asuman parte de la responsabilidad para que esto no se repita”, afirmó.

Además, destacó la publicación de más de 200 leyes en el diario oficial El Peruano “con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los peruanos y contribuir a reducir la brecha de pobreza”.

Sin embargo, al hacer un análisis más honesto y profundo del desempeño parlamentario, la realidad es otra.

Desde el 2021 hasta la fecha, se han publicado 1062 leyes, de ese grupo, 339 son textos declarativos. Es decir, el 31.92%, casi la tercera parte de esas normas, son leyes que no se materializarán en hechos productivos para el país.

La mayoría de las leyes promulgadas tienen el mismo concepto, una ley que declara de necesidad pública e interés nacional, la creación de algún distrito, la construcción de alguna carretera, puente, hospital, entre otros.

Principalmente, son leyes que hacen una exhortación o un llamado para que se tome atención en los avances de un determinado proyecto.

Por ejemplo, la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, mantenimiento, investigación, protección, conservación, puesta en valor y promoción turística del complejo arqueológico Puémape, en La Libertad.

Así como el mencionado, hay una amplia lista de normas en el mismo sentido.

Además, destacan leyes que declaran días festivos y feriados a nivel nacional.

José Williams, presidente del Congreso, concluyó el periodo anual de sesiones y destacó la labor del Parlamento en su gestión. Sin embargo, el nivel de eficiencia no ha sido el mejor. (Foto: Congreso)

EN MASA

Uno de los proyectos que se repite constantemente en las bancadas es la creación de distritos.

En los dos años de gestión del Congreso se han publicado al menos 28 proyectos que declaran de interés nacional la creación de distritos como La Punta (Junín), Pucará (Cajamarca), Tintaya (Cusco), Inti Watana (Ayacucho), Villa Paccha (Piura), De los Ranchos (Piura), Saywite (Apurímac), entre otros.

A esto se le suman los textos declarativos para la creación de universidades. Por ejemplo, se han publicado al menos siete leyes que declaran de interés nacional la creación de casas de estudio como la Universidad Nacional de Arequipa Mariano Melgar, la Universidad Nacional Interacultural Aymara, la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología, etc.

Esto incluye también una ley que declara de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales descentralizadas.

Otro aspecto explotado por los padres de la patria a fin de ganar cierto grado de popularidad con la ciudadanía, es la declaratoria de un día festivo.

Para muestra, hay varios botones. Se declaró como feriado nacional no laborable el 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica y por el día de la Bandera del Perú.

La ley fue aprobada el 27 de abril de este año, sin embargo, el poder Ejecutivo observó la propuesta al considerar que incrementar el número de feriados nacionales no laborables y remunerados tiene un efecto a un incremento de los costos laborales no salariales, reduciendo a su vez la productividad laboral y la competitividad del Perú.

“El establecimiento de un feriado nacional no laborable, de alcance general y naturaleza obligatoria para el sector privado sin establecer compromiso de recuperación de horas laborales o medida similar, genera una reducción de la productividad laboral en el sector privado, al actuar en la práctica como un incremento del costo laboral no salarial, perjudicando la actividad productiva nacional y, de esta forma, el empleo formal”, se describe en la observación.

A pesar de ello, el Congreso aprobó por insistencia el texto el 8 de junio, es decir, un día después del feriado, por lo que no se hizo efectivo en 2023.

Además, se aprobó declarar el 5 de noviembre como el “día del obrero municipal” no laborable, el 9 de diciembre como feriado nacional no laborable por conmemorarse la Batalla de Ayacucho y declarar como día cívico no laborable el 26 de mayo de cada año en la provincia de Ilo, en Moquegua.

Cabe precisar que las observaciones que se realizan a este tipo de autógrafas se enfocan en que establecer un nuevo feriado nacional implica un impacto significativo en la productividad de las empresas formales.

“El establecimiento de un nuevo feriado nacional no laborable y remunerado deteriora la posición competitiva del Perú, en tanto consolida a nuestro país con uno de los países con más días no laborables remunerados (feriados y vacaciones) a nivel internacional, situación que se agudiza dados los altos costos laborales no salariales y baja productividad laboral del Perú”, este es parte del cuestionamiento que hace el Ejecutivo a este tipo de propuestas.

También hay un paquete de leyes que declaran la creación de días: Ley que declara al 12 de diciembre de cada año como el día de la guitarra andina, ley que declara el día 6 de mayo de cada año como el día de la aviadora peruana, la ley que declara el 18 de marzo de cada año como el día nacional del torito de Pucará, la ley que declara la creación del día nacional de la promoción y protección bucal infantil, entre otros.

El número de proyectos descritos y mencionados son solamente los que han llegado a ser publicados de manera oficial, este número podría incrementar debido a que hay textos que se encuentran pendientes de segunda votación y otros de promulgación.