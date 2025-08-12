El Congreso de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, citó al canciller Elmer Schialer para que informe sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo frente a la tensión surgida con Colombia por la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa.

La presidenta de la comisión, Heidy Juárez (Podemos Perú), confirmó que la cita se realizará el lunes 18 de agosto a las 11:00 a.m.. Tras escuchar al ministro, se evaluarán acciones desde el Legislativo. “Vamos a tomar las declaraciones del ministro y luego vamos a actuar. Como congresistas, tenemos la labor de fiscalizar. No tenemos un problema limítrofe con Colombia y se debe limar este impase que ha generado el presidente Gustavo Petro”, señaló.

Juárez subrayó que se debe mantener la diplomacia y evitar generar alarma en la población fronteriza. “Hay que dar tranquilidad a los hermanos que viven en esta zona. No hay que crear caos ni controversia cuando no tenemos toda la información. Pido calma y prudencia”, añadió.

En paralelo, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que el gobierno peruano debería declarar “persona no grata” al mandatario colombiano por poner en riesgo más de un siglo de relaciones bilaterales. “El Perú tiene que protestar y declarar persona no grata a Petro. Colombia sí, Petro no; está dañando una relación de 100 años de fraternidad”, afirmó.