La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 13593/2025-PE, que extiende hasta el año 2028 la vigencia de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para ciertos bienes y servicios, según lo establecido en los apéndices I y II de la ley respectiva.

La propuesta recibió 17 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Esta iniciativa ya había sido aprobada en primera votación durante la sesión del 17 de diciembre con 18 votos favorables y sin oposición.

¿Qué sectores serán beneficiados?

Durante la presentación del proyecto, Víctor Flores Ruíz, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, señaló que la prórroga busca mantener los beneficios tributarios para impulsar sectores productivos y apoyar la reactivación económica del país.

El dictamen contempla que la exoneración del IGV abarque productos principalmente destinados al consumo interno, como insumos agrícolas, materias primas para la industria textil, bienes para sectores vulnerables y vehículos diplomáticos, según el Apéndice I. Por su parte, el Apéndice II incluye servicios exonerados basados en criterios sociales, culturales y económicos, vinculados a la construcción, vivienda, ahorro e inversión, así como al comercio exterior.

¿Cuándo empezará a regirse la medida?

La norma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, lo que garantiza la continuidad de estos beneficios tributarios durante los próximos años, facilitando el desarrollo de actividades estratégicas para la economía peruana.