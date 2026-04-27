El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, convocó a una sesión del Consejo Directivo y a la Junta de Portavoces para este lunes 27 de abril. Ambas reuniones se desarrollarán en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo en horarios programados para las 11:00 a.m y 12:00 p.m

El llamado se produce luego de culminar la cuarta semana de representación correspondiente a la Segunda Legislatura del periodo anual 2025 2026. Las sesiones se desarrollan en un momento de incertidumbre política tras el pedido de moción de censura contra el presidente José María Balcázar.

#CongresoInforma I La Junta de Portavoces se reunirá el lunes 27 de abril desde el mediodía. En este espacio participan los voceros de cada grupo parlamentario junto con los integrantes de la Mesa Directiva. pic.twitter.com/I5cfaesvsI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 24, 2026

Agenda programada

Uno de los principales objetivos del Consejo Directivo será establecer los temas que se debatirán en las próximas sesiones plenarias. En este espacio se organiza la agenda legislativa y se determina qué proyectos de ley serán incluidos en el orden del día.

Esta planificación debe ser comunicada a los congresistas con anticipación antes de cada sesión del Pleno. De esta manera se busca garantizar que los parlamentarios cuenten con la información necesaria para el desarrollo del debate.

Por su parte, la Junta de Portavoces tiene la facultad de modificar y complementar la agenda previamente establecida. Además, puede definir el orden de prioridad de los temas que serán discutidos durante las sesiones.

Estas decisiones se adoptan mediante votación de los representantes de las bancadas presentes. El resultado depende del número de votos que cada grupo parlamentario posee en función de su representación.

¿Qué es la Junta de Portavoces?

La Junta de Portavoces es una instancia clave en la organización del trabajo parlamentario dentro del Congreso. Está integrada por los miembros de la Mesa Directiva y por un representante de cada grupo parlamentario, quien ejerce un voto proporcional al tamaño de su bancada.

Entre sus funciones se encuentra la elaboración del cuadro de comisiones que posteriormente es evaluado por el Consejo Directivo y el Pleno. Este proceso permite distribuir a los congresistas en los distintos grupos de trabajo legislativo.

Asimismo, tiene la facultad de exonerar ciertos trámites vinculados a la presentación de proyectos de ley, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el reglamento. Estas decisiones requieren un nivel de aprobación específico según el tipo de iniciativa que se evalúe.

Además, puede ampliar la agenda de las sesiones plenarias y establecer el orden de los debates. Esta atribución le permite influir en el ritmo y las prioridades del trabajo legislativo.